Pärnu mees sai kirikuomanikuks

Pärnus juuksuritööga leiba teenival Tõnu Viigil otseselt kiriku ostmise soovi polnud, tema tahtis maale kinnistut, kus on säilinud maakivist kelder. Kui aga tema naisele kinnisvarakuulutusi sirvides selline asi silma hakkas, käis ta Uulus ära ega mõelnud pärast seda pikalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kirik on tornita, see õhiti 1950. aastatel, ja hoone on ka muidu vett ja vilet näinud. Aga nüüd, pärast mitu kuud kestnud korrastustöid hakkab asi juba ilmet võtma.

"Kaks kuud on mehed peal olnud, ise oleme meeletult möllanud alates võsa mahavõtmisest kuni kanalisatsioonini. /.../ Aknaruudud, jah, kõik olid puruks pekstud," kirjeldas Tõnu Viik. Tema sõnul on tal plaanis kirikule kunagi ka torn uuesti peale ehitada.

Kirikus hakatakse läbi viima üritusi ja sellega kiriku kordategemiseks raha koguda. Sel nädalavahetusel toimuvadki esimesed üritused.

"Tahaksime teha etendusi ja lihtsalt ka kontserte. Mitte ainult rokkmuusikat ja festivale. Võiks ka pulmi teha," ütles Viigi elukaaslane Piret Sütt.

Tarmo Kruusimäe ehk Kojamees on Tõnu Viigi ammune sõber ja talle teeb rõõmu, et kasutuna seisnud kirik on uue otstarbe leidnud.

"Nüüd, kui on leitud talle võib-olla uus sisu, siis ma arvan, et need inimesed, kes suudavad kastist välja mõelda ja kes tahavad kastist välja mõelda, on kõik siia teretulnud. Ja mul on väga hea meel, et ma saan olla uue algatuse juures," rääkis ta.