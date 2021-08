Bolt jäi mullu ligi 45 miljoni euroga kahjumisse

Bolt kaubamärgi all tegutsev Bolt Technology OÜ jäi 2020. aastal 44,9 miljoni euroga kahjumisse, tunamullu oli ettevõtte puhaskahjum aga 85,5 miljonit eurot.

Samal ajal kasvas Bolti käive 74,5 protsenti 221,4 miljoni euroni, selgub ettevõtte konsolideeritud majandusaasta aruandest.

Samas tõdeb ettevõtte juhtkond, et käive oli väga kõrge volatiilsusega. Eelmine aasta algas ettevõtte jaoks tugeva kasvuga, mida aga alates märtsist saatsid COVID-19 pandeemiast põhjustatud katkestused. Laiaulatuslike liikumispiirangute mõjul, mis kehtestati enamustel Bolti turgudel, vähenesid ettevõtte ärimahud kriisi tipphetkel aprilli keskel 80 protsenti võrreldes koroonaeelse tasemega.

"Reageerisime olukorrale viivitamatult, keskendudes tegevustes ja investeeringutes sõiduvahenduselt muudele valdkondadele. Kiirendasime kohaletoimetamise valdkonna laienemist ning paigutasime ressursse ümber muudesse tegevusvaldkondadesse," selgitas juhtkond aruandes.

Seejuures toob juhtkond esile, et 2020. aasta oli edukas aasta ettevõtte kahe uusima valdkonna – kohaletoimetamise ja renditeenuste – jaoks. Kui toidukulleri teenusega alustati Tallinnas tunamullu augustis, siis 2020. aasta neljandas kvartalis andis see juba üle 15 protsendi Bolti müügitulust.

"Võrdluseks võib märkida, et meie Euroopa konkurentidel on sama tulemuse saavutamiseks kulunud vähemalt kolm kuni viis aastat ja nad on teinud mitmeid kordi suuremaid investeeringuid," teatas juhtkond. Möödunud aasta lõpuks tegutses Bolti kohaletoimetamine 17 riigis ja 33 linnas.

Lisaks jätkas ettevõte tõukerataste renditeenuste laiendamisega. Seejuures kasvas renditulu aastaga 11 korda ja oli juhtkonna sõnul kogukulusid arvestades kasumlik.

"Oma parima teadmise kohaselt, oleme esimene oma valdkonna teenusepakkuja, kes on kasumisse jõudnud, tuginedes oma tarkvaraplatvormi tugevustele ja suutlikkusele jagada kindlaid kulusid erinevate tegevusvaldkondade vahel ning kaasates olemasolevat kasutajabaasi," märkis juhtkond.

Bolt pakkus tipphooajal tõukerataste ja elektrirataste renditeenust 17 riigis ja 51 linnas ning firma sõidukipargis oli 32 000 kergliikurit. Sellega tõusis Bolt hooajal suuruselt kolmandaks Euroopa tõukerataste operaatoriks.

Tänavu plaanib Bolt jätkata kõigi oma kolme valdkonna laiendamist olemasolevatel ja uutel turgudel.

Ühtlasi plaanib ettevõte 2021. aastalt palgata veel vähemalt 500 töötajat, toetamaks ettevõtte laienemist ja tootearendust. Mullu töötas ettevõttes 1798 inimest.

Bolt Technology OÜ on Bolt kaubamärgi all tegutsev mobiilsusplatvorm, mis pakub platvormtakso, mikromobiilsuse ja toidu tellimise teenuseid Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

Bolti asutas 2013. aastal Markus Villig.