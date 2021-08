Augusti keskel võib oodata 300-400 nakatunuga päevi

Nakatumiskordaja R on kiires kasvutrendis ning kui sel nädalal tuvastati 1246 haigusjuhtu, siis tuleval nädalal prognoosib terviseamet juba üle 2000 nakatumise. Augusti keskpaigas võib ameti hinnangul oodata 300-400 nakatunuga päevi ehk ligikaudu 2500 nakatunut nädalas.

Eelmisel nädalal lisandus 1246 haigusjuhtu, nakatumiskordaja R on üle-eestiliselt 1,55 ja jätkab kasvu.

Erinevatel üritusel osalemisega seoses on tekkinud 16 kollet, millest üheksa eelmisel nädalal. Kolletes on haigestunud kokku 228 inimest, neist 166 eelmisel nädalal. Mitmed kolded on uued ja tõenäoliselt lisandub neisse veel haigestunuid.

Terviseameti hinnangul võib oodata tuleval nädalal veidi väiksemat kasvutempot, aga 2000 nakatunut ehk üle 60 protsenti kasvu võib oodata ka uuel nädalal.

Kasvu jätkumist on oodata ka järgnevatel nädalatel, enne kui uued piirangud hakkavad mõju avaldama. Seega võib augusti keskpaigaks oodata umbes 2500 nakatunut nädalas ning üle 300–400 nakatunuga päevi.

Kasvutempo peaks selle juures pidurduma, aga 500 nakatunuga päevadeni jõudmine augusti teises pooles on endiselt tõenäoline. See sõltub vaktsineerimise tempost, võimalikest uutest piirangutest ja inimeste käitumisest.

Lõppenud nädalal analüüsiti 1053 haigusjuhtu, millest 22,4 protsendi puhul jäi nakatumiskoht teadmata.

26. juulist 1. augustini registreeriti 115 sisse toodud haigusjuhtu, mille osakaal moodustas 9,2 protsenti nakatumiste üldarvust. Need olid seotud reisimisega 25 riigis, kõige rohkem haigusjuhte oli seotud reisimisega Soomes, Türgis ja Venemaal.

Juulikuu jooksul on tuvastatud 37 alfa varianti, kolm gamma varianti ja 1005 delta varianti.

Täielikult vaktsineeritute seas on 2. augusti seisuga haigestunud koroonaviirusesse 946 inimest ehk 0,14 protsenti kõikidest vaktsineeritutest