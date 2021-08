Lutsar: praegu on noorte inimeste koroonapuhang

Inimeste ohutunne on suvega langenud ning praegu on koroonaviiruse puhang noorte seas, ütles teadusnõukoja juht Irja Lutsar.

Lutsar rääkis ETV saates "Ringvaade suvel", et teadusnõukoda ei soovita kohe uusi koroona tõkestamiseks mõeldud piiranguid rakendada, sest enne tuleb vaadata ära, kuidas mõjuvad nii praegused kui ka järgmisel nädalal kehtima hakkavad piirangud.

Seda, millise nakatumistaseme pealt teadusnõukoda uusi piiranguid soovitama hakkab, ei saa Lutsari sõnul üheselt öelda. See sõltub sellest, kes nakatuvad.

"Kui nakatuvad noored inimesed, siis on teine olukord. Kui nakatuvad meil hooldekodudes ja eakad inimesed, siis on meil hoopis teine olukord. Ei saa mingit kindlat numbrit tuua," ütles ta.

"Praegu meil on noorte inimeste puhang ja haiglates on suhteliselt vähe, tänasel päeval 40 millegagi, koroonaviiruse tõttu haiglas olevad ja siis veel mõned, kes on koroonaviirusega, aga muudel põhjustel haiglas," lisas ta.

Lutsar rõhutas varem korduvalt öeldut, et koroonaviirus on pidude ja seltskondade haigus ning suvine vabanemine on tema sõnul viiruse leviku kasvule kaasa aidanud.

"See niisugune vabanemine, mis sel suvel tekkis, kindlasti mängib ka väga olulist rolli ja võib-olla ohutunne on inimestel ära kadunud. /.../ Euroopa puhang on Hispaania pidudelt alguse saanud," märkis ta.

Lutsar kinnitas, et vaktsiinid toimivad nii nagu on algusest peale räägitud. "On öeldud, et vaktsiinid on väga head raske haiguse ärahoidmiseks. Haiglas on väga üksikud inimesed, kes on vaktsineeritud, peamiselt on vaktsineerimata inimesed. /.../ Detsembris uuringuandmed ütlesid, et vaktsiinide efekt pole 100 protsenti. Seda me praegu näemegi," rääkis ta.