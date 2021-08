Riigikogu vanematekogu arutab reedel erakorralise istungi vajadust

Reedel kohtub Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi ettepanekul riigikogu vanematekogu, et arutada riigikogu erakorralise istungi kokkukutsumise vajalikkust koroonakriisi tõttu. Reformierakondlasest riigikogu aseesimees Hanno Pevkur selles erilist kasutegurit ei näe.

Seeder ütles ERR-ile, et on hulk küsimusi, millele riigikogu saadikud ootavad vastuseid.

"Üksikutel riigikogu liikmetel on väga raske ise midagi välja mõelda ja hakata rääkima, kui ei ole sisendit valitsuselt ja täitevvõimult, kes igapäevaselt seda korraldab," rääkis Seeder. "Mõte ongi olla informeeritud, siis saab ka riigikogu liige olla kasulikum kogu selles protsessis."

Põhiliselt oodatakse Seederi sõnul vastuseid tervisekriisi küsimustele, mis puudutavad kaost vaktsineerimise korraldamisel ja valitsuse poolt kavandatavaid piiranguid. Samuti vajavad täpsustamist juriidilised nüansid piirangute kehtestamisel ja oodatakse ülevaadet, milline on riigi valmisolek oma piiri kaitsta.

"Üks on kindlasti soov opositsioonil ennast näidata," kommenteeris riigikogu aseesimees Hanno Pevkur Isamaa soovi riigikogu erakorraline istung kokku kutsuda. Samas pidas Pevkur mõistlikuks, et vanematekogu suvel koguneb ja probleeme arutab.

"Mis puutub koroonateemasse, siis minu soovitus kõikidele opositsiooniliikmetele oleks see, et kümme korda tõhusam oleks, kui iga riigikogu liige kutsuks oma valijaid vaktsineerima," pidas Pevkur erakorralist istungit isiklikult ebavajalikuks.

"Sellest on kindlasti rohkem kasu, kui sellest, et riigikoguliikmed omavahel riigikogu suures saalis midagi arutavad oludes, kus vaktsineerimise korraldus on sotsiaalministeeriumi ja valitsuse kätes."

Kui Pevkuri sõnul on erakorralise istungi kokku kutsumiseks vaja panna eelnevalt paika ka päevakord, siis Seeder kinnitas, et reedel konkreetne ettepanek – saada informatsiooni – vanematekogule esitatakse.

Seeder pidas ebatõenäoliseks, et reedel saadakse piisavalt informatsiooni ja riigikogu erakorralise istungi kokkukutsumise vajadus seeläbi ära langeb.

"Teoreetiliselt on võimalik, et mingisuguse informatsiooni me saame, aga reedel kindlasti nii lühikese ajaga ja nii väikses ringis ei ole võimalik saada ammendavaid vastuseid. Vanematekogu arutelu ei asenda suure saali arutelu."

Seeder kinnitas, et eeskätt oodatakse küsimustele vastuseid riigikogu ees peaministrilt ja sotsiaalministrilt. "Kui peaminister leiab, et keegi veel peaks olema parlamendi arutelus kaasatud, siis loomulikult oleme me sellega nõus."

"Vanematekogu ei ole koht, kus peaks hakkama üksteisele ultimaatumeid esitama," vastas Pevkur küsimusele, kas koalitsioon võib teatada, et nemad erakorralisel istungil osaleda ei kavatse.

"Fraktsioonide esimehed ja riigikogu juhatus peavad jõudma arusaamisele, mis on riigikogu töö vaatest kõige mõistlikum lahendus."

Riigikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks on vajalik 21 riigikogu liikme ettepanek ning esitatud päevakord. Istungi toimumiseks on vajalik 51 riigikogu liikme osavõtt istungist.