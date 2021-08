Leedu: Minsk püüab kasutada sisserändajaid pantvangidena

Lukašenko andis varem päeval jõuametnikele käsu sulgeda "iga piirimeeter".

"Valgevene režiim püüab oma viimaste avaldustega pingeid suurendada ja kasutada kriisi süvendamiseks enda juurde meelitatud ebaseaduslikke sisserändajaid nii-öelda pantvangidena. Rahvusvaheline üldsus näeb veelkord, kuidas Valgevene režiim kasutab inimesi oma eesmärkide saavutamiseks," öeldi presidendi kommunikatsioonibüroo teadaandes.

"Riigipea Gitanas Nauseda toonitab, et Leedu jaoks on praegu kõige tähtsam tõhusalt kontrollida oma piiri ja Euroopa Liidu (EL) piiri," lisati avalduses.

Leedu väed jätkasid neljapäeval okastraadist piiritõkke rajamist Valgevene piirile.

Euroopa Liidu diplomaatiline teenistus kutsus arupärimisele Valgevene esindaja Brüsselis, et nõuda Leetu suunduvate migrantide "instrumentaliseerimise" lõpetamist, ütles neljapäeval pressiesindaja.

Brüssel usub, et Valgevene liider Aleksandr Lukašenko on tahtlikult julgustanud õigusvastast rännet kättemaksuna oma režiimile kehtestatud sanktsioonide eest.

Euroopa Liidu välisteenistus (EEAS) kutsus Valgevene asjuri kolmapäeval vaibale, ütles pressiesindaja Nabila Massrali ajakirjanikele.

"EEAS-i kõrgem ametnik edastas EL-i sügava mure ja selge seisukoha, et migrantide ja pagulaste instrumentaliseerimine on üheselt vastuvõetamatu."

"See praktika peab lõppema ja Valgevene peab pidama lugu oma rahvusvahelisest kohustusest võidelda ebaregulaarse migratsiooni, inimkaubitsemise ja migrantide smugeldamise vastu."

Leedu piirivalvurid on alustanud uute migrantide tõrjumist Valgevene piirilt ja Brüssel on ärgitanud Iraaki, kust paljud tulevased põgenikud saabuvad, peatama lende Valgevene pealinna Minski.

Leetu on tänavu Valgevenest tulnud üle 4000 migrandi, peamiselt Iraagist. Läinud aastal tervikuna oli neid vaid 81.

Leedu siseminister Agne Bilotaite ütles, et oleks uskumatu, kui Valgevene autoritaarne juht Lukašenko tõepoolest piiri turvalisuse eest hoolitseks.

"Kui Lukašenko tõepoolest tagab piiri julgeoleku ja alustab selle eest hoolitsemist, oleks see uskumatu, sest siiamaani tehti kõik, et need inimesed pääseksid Valgevene sõjaväelaste toel üle piiri," ütles minister ajakirjanikele.