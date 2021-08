Leedu piirivalvejuht: Valgevenesse jäänud migrandid võivad suunduda Lätti või Poola

"Me ei saa sajaprotsendiliselt teada, kus nad on. Meile näib, et nad võivad jääda piiritsooni ning neid võib seal praegu olla tõesti küllalt palju. Olukord seal on väga keeruline," lausus Liubajevas.

Tema sõnul on migrantide edasist käitumist raske ennustada, kuid on võimalus, et nad võivad püüda siseneda ka Lätisse või Poola.

"Seda on raske prognoosida – võimalikud on mitu varianti. Nad võivad püüda uuesti Leetu siseneda, nad võivad valida teise marsruudi läbi Läti või Poola. Väga raske on nende samme prognoosida," tõdes piirivalveülem.

Ta lausus, et märgatud on suuri migrantide rühmi, kes tahavad pääseda Poola.

"Poola kolleegid on täheldanud, et suured rühmad on hakanud liikuma üle Valgevene ja Poola piiri. Meie hinnangul võib see olla meie tegevuse ja võetud meetmete tulemus," ütles Liubajevas.

Praegu on võimalik Leetu pääseda ainult piiriületuspunktide kaudu, teistes kohtades pööratakse migrandid ümber Valgevene territooriumile. Selleks on lubatud kasutada erivahendeid.