Otse kell 11: riigikogu erikomisjon arutab laias ringis vaktsineerimise korraldust

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon kohub reedesel avalikul istungil koolijuhtide, ettevõtete, seal hulgas erameditsiiniettevõtete, ja omavalitsuste esindajatega, et kuulata ära ka nende ettepanekud vaktsineerimise tõhustamiseks. Kell 11 algavat komisjoni istungit saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.

Erikomisjoni istungile on kutsutud riigikontrolör Janar Holm, sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ning koolijuhtide ühenduse, Eesti Perearstide Liidu, Tallinna kiirabi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Circle K, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Tallinna strateegiakeskuse, AS-i Tallink Grupp, SYNLAB-i, Confido meditsiinikeskuse ja Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu esindajad.

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul puudus komisjonil valitsuse esindajate ärakuulamise järel veendumus, et COVID-19 vastu vaktsineerimisel pingutatakse juhtimistasemel piisavalt, et maksimaalselt ära kasutada kõiki võimalusi inimeste immuniseerimiseks.

"Riigieelarve kontrolli erikomisjonil ei ole kindlust, et äsja valminud uus vaktsineerimisplaan oleks praktikas täies mahus realiseeritav. See on ka põhjus, miks komisjon arutab täna taas seda teemat," ütles Reinsalu.

"Täna kaasame me sõltumatuid eksperte ja huvirühmade esindajaid, et kuulda nende ettepanekuid, kuidas vaktsineerimist tõhusamaks muuta ja milliseid uusi võimalusi selleks veel kasutada saaks."