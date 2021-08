Pärnus saavad kaitsesüste vähemalt 12-aastased noored

Pärnu Kesklinna tervisekeskuses said neljapäeval ja reedel end vaktsineerida vähemalt 12-aastased lapsed, kuid osavõtt oli tagasihoidlik.

Neljapäeval käis vaktsineerimas ligi 60, reede keskpäevaks oli süsti saanud 11 õpilast. Väikese huvi põhjuseks võib olla viimase hetke teavitus, mida alustati alles sel nädalal eKooli ja Stuudiumi kaudu, mida lapsed või vanemad suvel ei jälgi.

Kuna vaktsineerimiseks ei pidanud end enne kirja panema, tuldi kohale juhuslikult, aga kõik toimus rahulikult ja järjekorras ootama keegi ei pidanud. Noored leidsid, et midagi hullu vaktsineerimine endast ei kujuta ja see tuleks ikka ära teha.

Muu hulgas sai kaitsesüsti ka üks lapsevanem, kes poega vaktsiini saama viis.

Koidula gümnaasiumi kooliõde Kädi Ojala ütles ERR-ile, et vaktsiinisaajaid on olnud üpriski vähe.

"Võibolla on rohkem vaktsiine tehtud juba enne reise. Aga ootame ikka tulijaid veel," sõnas ta. Ojala sõnul ei tea koolid, kui palju lapsi on vaktsineeritud, sest see info nendeni ei jõua.

Järgmine üle 12-aastaste laste vaktsineerimine on Pärnus 14. augustil Koidula gümnaasiumis, sinna võivad minna ka teiste koolide lapsed. Vaktsineerib sanatoorium Tervis.