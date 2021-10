Vahipataljoni ülem: presidendi auvahtkonna rotatsioon käib aususe põhimõttel

Karis soovib, et Kadriorus presidendi kantselei ees on auvahtkonnas senise laigulise vormi asemel taas piduliku auvahtkonna vormiga kaitseväelased.

"See on presidendi otsus ja meie jaoks on see kaitseväe juhataja korraldus vahetada vormid endisest laigulisest nüüd tagasi auvahtkonna vormideks," selgitas Vahipataljoni ülem kolonelleitnant Margot Künnapuu "Ringvaates".

Künnapuu sõnul on laiguline kaitseväe välivorm ning üks põhilistest vormidest, mida kaitseväelased kannavad.

Auvahtkond seisab Eestis kogu aeg vaid Kadrioru lossi ees. "See praeguseks hetkeks ainuke punkt ongi Kadrioru lossi ees ning Vahipataljon mehitab seda 24/7, aastas igal päeval," sõnas Künnapuu.

Tema sõnul ei ole auvahtkonnas seismine kellelegi privileeg ega karistus, vaid tavaline teenistuse osa.

"Kõik need sõdurid, keda võib näha Kadrioru lossi ees seismas auvahtkonna vormis, on tavalised Vahipataljoni sõjaväepolitsei eriala sõdurid, kes osana oma teenistusest seisavad auvahtkonnas Kadrioru lossi ees ning lisaks samamoodi aukompanii koosseisus väliskülaliste riigipeade vastuvõtmise puhul," rääkis Künnapuu.

"See käib aususe põhimõttel ehk kõik kannavad koormat ühepalju," lisas ta auvahtkonnas seismise rotatsiooni kohta.

Auvahtkond on väljas ka erisündmuste puhul. "Meil riiklike tseremooniatena tavaliselt vähemalt kord kuus, kui president võtab suursaadikutelt volikirju vastu, on meil väljas terve aukompanii ehk 69 sõdurit, koos aukompanii ülemaga. Kui toimuvad presidendi pärjaasetamised, ka siis on auvahtkonna sõdurid vastavalt pärja asetajad ja ka auvalves," selgitas Künnapuu.