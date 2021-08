PPA plaanib kõik patrullid taseritega varustada

Politsei- ja piirivalveamet soovib varustada kõik patrullid elektrišokirelva ehk taseriga. Vajalik arv tasereid on ametil juba olemas, aga taseri kasutamiseks tuleb läbida koolitus ja see pole kõigil veel tehtud.

Eesti politseini jõudsid esimesed taserid 2018. aastal, esimese hankega saadi neid 35. Hiljem on neid juurde hangitud ja nüüd on politseis tasereid juba piisavalt, et neid jaguks kõigile patrullidele.

Taserisse pannakse kaks kassetti, kummaski kassetis on kaks noolt ja juhtmed, niisiis saab laetud taseriga teha kaks lasku. Kasutuseks valmis taseri mõlemal kassetil peab tekkima elektrilaeng. Aga taseriga on ka oht mööda lasta.

"Lask peab olema sobivas kauguses, mitte kaugemal kui seitse meetrit näiteks. Lask mõjub ainult siis, kui kaks juhtmeelektroodi on kehaga puutumuses. Kui on liiga paks riietus või inimene kiirelt liigub, siis ei ole võimalik tabada. Tegemist on kalli vahendiga ja lask on ise kuskil 60 eurot. Pärast väljaõpet, kus vähemalt kaks lasku tuleb teha, järgnevad treeningud. Nii et selle soetamine ja ülalpidamine on kulukas ettevõtmine," selgitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Jaak Kiviste.

"Taserikoolitus kestab meil 16 akadeemilist tundi, sellest kuus tundi on teoreetilist õpet ja kümme tundi praktilist kasutamist. Inimene, kes seda taserit kasutab, peab teadma selle seadme hingeelu: mismoodi ta töötab, mis tingimustel seda kasutada saab ja tohib, mis juhtub pärast seda, kui on taserit kasutatud. On vaja anda esmaabi ja vaadata seda pilti tervikuna," lisas Lääne prefektuuri operatiivkeskuse juht Sander Peremees.