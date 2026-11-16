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Läti peaministripartei teeb võimuliidu Rahvuslaste Ühendusega

Välismaa
Läti peaminister Andris Kulbergs
Läti peaminister Andris Kulbergs Autor/allikas: Stenbocki Maja
Välismaa

Läti peaminister Andris Kulbergs andis pühapäeva õhtul teada, et tema partei Ühinenud Nimekiri moodustab valitsuse Rahvuslaste Ühendusega. Kulbergs rääkis läbi kõigi võimalike partneritega ja hoidis viimase hetkeni enda teada, kellega ta koalitsiooni läheb.

Läti kevadisest valitsuskriisist alates peaministriametit pidav Andris Kulbergs andis koalitsiooni moodustamisest teada sotsiaalmeediasse postitatud videos. Ta filmib iseennast, olles parasjagu perega lehti riisumas.

"Täna on 11. päev pärast minu peaministrikandidaadiks nimetamist ja valitsuse moodustamise protsessi algust. Oleme jõudnud kokkuleppele Rahvuslaste Ühendusega. Minu meelest on see loogiline otsus, pidades silmas meie pikaajalist koostööd ja sarnaseid positsioone," rääkis Kulbergs.

"On selge, et tuleb teha väga raskeid ja muutusi toovaid otsuseid. Peame ellu viima reformid, tegema korda riigi rahanduse, tagama julgeoleku, tugevdama kultuuri ja läti keelt, arendama majandust, kokku tõmbama riigiaparaati ja vaatama üle riigi ülesanded," lisas Läti peaminister.

Ühinenud Nimekirjal ja Rahvuslaste Ühendusel on sajakohalises seimis kokku 51 häält. See tähendab, et napi hääleenamusega vajab valitsus toetust ka teistelt erakondadelt. Koalitsioonipartneri otsinguil rääkis Kulbergs läbi pea kõigi poliitiliste jõududega. Tema sõnul on nad kinnitanud, et toetavad valitsuse tegevussuundi.

"On selge, et toetust on vaja mitte ainult ministritelt, vaid ka parlamendist. Paljud muudatused tuleb ellu viia seaduste kaudu ja seetõttu on eriti oluline teha koostööd kõigi seimis esindatud erakondadega, sealhulgas opositsiooniga. Selle ülesande saavutamiseks vajame partnereid, kellele saame loota," ütles Kulbergs.

Rahvuslaste Ühenduse juht Ilze Indriksone, kes on praegu haridusministri ametis, ütles Läti raadiole, et valitsuse läbirääkimised ei ole kunagi lihtsad. Eriti nüüd, kui Kulbergs otsustas läbi rääkida praktiliselt kõigi erakondadega ning jättis igasugused koalitsioonivõimalused avatuks.

"Praegused läbirääkimised erinevad eelmistest osaliselt seetõttu, et härra Kulbergs muutis nende toimumise formaati. Peale selle, kuna ühel fraktsioonil on suur hulk hääli ja selge enamus, siis loomulikult toovad nad lauale oma nägemuse, eesmärgid ja prioriteedid. Seetõttu ei ole läbirääkimised nii lihtsad, vastutus ei jagune võrdselt ja kindlasti ei marsi me rõõmsalt koos edasi. Läbirääkimised on olnud pingelised, kuid kindlasti ka edasiviivad," sõnas Indriksone.

Kulbergs palus Rahvuslaste Ühendusel esitada esmaspäevaks kandidaadid kolmele ministrikohale. Samas kinnitas ta, et siseministri ametis jätkab erakonda kuuluv Jānis Dombrava. Tõenäoliselt jätkab oma ametis ka kultuuriminister Nauris Puntulis. Ainsana pole otsustanud partei heaoluministri kandidaati.

Peaminister tegi kaitseminister Raivis Melnisele ettepaneku jätakata tööd ka uues valitsuses. Kulbergs rõhutas, et ministrikandidaatide hindamisel on poliitilistest kaalutlustest olulisem nende professionaalsus ja sobivus konkreetsele positsioonile.

Ülejäänud ministrikandidaatidest annab Kulbergs teada lähiajal.

Praegune valitsus moodustub neljast erakonnast, seega läheb ilmselt suurem osa ministripositsioonides ümbermängimisele.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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