Päevas tehakse seireuuringu raames keskmiselt 200-300 koroonatesti

Viimase seitsme päeva jooksul on keskmiselt tehtud üle 5500 koroonatesti, millest on üle-eestilise seireuuringu jaoks päevas tehtud keskmiselt 260 testi.

Uuringut viivad läbi Tartu Ülikooli teadlased ning selle jaoks tehtud testide osakaal on koguarvust ca 4,6 protsenti.

Seireuuringu juht, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda selgitas ERR-ile, et andmeid hakati koguma eelmisest neljapäevast ning kokku on tehtud 1820 testi. Kalda sõnul on testide arv, olenevalt päevast, vahemikus 200-300.

"Me pole veel lõplikku analüüsi teinud ja ei saa öelda, kas positiivsete testide seas on ka jääkpositiivseid. Kuid paistab, et viimase seire lõpust ehk võrreldes ajaga enne jaanipäeva, on nakatumises kahekordne tõus," sõnas Kalda.

Seega ei saa veel öelda, kui suur osa tehtud testidest on võetud nakkusohtlikelt inimestelt, lisas professor. Täpsemad tulemused selguvad järgmisel teisipäeval, 17. augustil.