Hunter Biden väidab, et temalt varastati veel üks tundliku sisuga arvuti

Ajaleht Daily Mail avaldas videosalvestuse, USA presidendi Joe Bideni poeg kus Hunter Biden ütleb tundmatule naisele, et temalt varastati väljapressimise eesmärgil veel üks arvuti. Bideni väitel oli arvutis mitmeid salvestusi seksuaalaktiga seotud tegudest.

Hunter Bideni ja tundmatu naise vestlus toimus 2019. aastal. Mõlemad käivad videosalvestusel alasti ringi. Naine oli prostituut, teatas Daily Mail.

"Neil on videod, kuidas ma seda teen. Neil on videosid hullumeelsetest asjadest," ütles Biden videos.

Bideni sõnul varastati tema arvuti 2018. aasta suvel.

Kui Bideni jutt tõele vastab, siis USA presidendi poeg kaotas koguni kolm sülearvutit. Esimese kaotas ta Delaware'i arvutitöökojas. Teise arvuti konfiskeerisid föderaalagendid.

Daily Mail teatas, et videoklipp pärineb sama arvuti kõvakettalt, mille Hunter Biden Delaware'i töökotta maha jättis.

Biden kahtlustas, et kolmanda arvuti varastas temalt venelasest narkodiiler.

Videos tunnistab Biden ka oma võitlust narko- ja alkoholisõltuvusega.

Naine videos leidis, et kui vargal on tundlikke videosid, siis oleksid need juba avalikud. "Ei, ei, sest ta kandideerib presidendiks," vastas Biden.

Hunter Bideni isa Joe Biden käivitas oma eduka valimiskampaania 2019. aasta aprillis, teatas The New York Post.

Hunter Biden tegutseb praegu iseõppinud kunstnikuna. Tal on New Yorgis Manhattanil isiklik galerii. Kõige kallimate maalide eest küsib Biden 500 000 dollarit.