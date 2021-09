Raamat: kompromiteeriva sisuga Hunter Bideni e-kirjad on ehtsad

Isik, kellel oli sõltumatu juurdepääs Hunter Bideni kirjavahetusele, kinnitas, et 2015. aastal sai Hunter kirja Ukraina ärimehelt, kes tänas teda võimaluse eest, et sai kohtuda Joe Bideniga. Sama kehtib ka 2017. aasta e-kirja kohta, kus Hiina energiafirma lubas aktsiate jaotamisel 10 protsenti "suurmehe" jaoks kõrvale panna, vahendas raamatut Politico.

Schreckinger lisab raamatus, et Rootsi valitsuse avaldatud e-kirjad vastavad sülearvutist leitud e-kirjadele. E-kirjade ehtsust kinnitas juba 2020.aastal ka Hunter Bideni endine äripartner Tony Bobulinski.

Bobulinski sõnul tuli ta asjaga avalikkuse ette, sest tahtis oma nime puhtaks pesta. Joe Biden on varem öelnud, et ei ole Hunteriga kunagi äriasju arutanud.

Vastuseks Fox Newsi saatejuhi Tucker Carlsoni küsimusele, kuidas kommenteerib ta Joe Bideni väidet, et ta ei ole seotud oma poja äridega, ütles Bobulinski: "See on jultunud vale."

"Hunter tutvustas mind: "See on Tony, isa, see inimene, kellest ma sulle rääkisin, kes aitab meid äriga ja hiinlastega"," lisas Hunter Bideni endine äripartner. Ta kinnitas ka "1000-protsendise" veendumusega, et Joe Biden oli "suurmees", keda mainiti äritulude jagamise kirjas.

Perekond kasutas Joe Bideni nime paljudes salajastes äritehingutes mitmes riigis, väitis Bobulinski.

Hulk USA väljaandeid keeldus presidendivalimiste kampaania ajal järjekindlalt kajastamast Hunter Bideni sülearvutist leitud kirjade sisu.