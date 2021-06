Raamat: Biden lahkus asepresidendi ametist ja Hunter Bideni palk vähenes

Devine'i uus raamat sisaldab 19. märtsil 2017. aastal saadetud meili, milles paluti Hunter Bidenil allkirjastada uus leping.

Burisma juhi Vadim Požarski saadetud meilis öeldi, et ainus asi mida lepingus muudeti, on palga suurus.

"Oleme väga huvitatud tihedast koostööst ja teie töötasu on ettevõttes endiselt suurem, kui tavalise direktori kuutasu. Olen kindel, et leiate, et see on nii õiglane kui mõistlik," öeldi meilis.

Joe Bideni ajal sai Hunter Biden Burisma juhatuses istumise eest 83 333 dollarit kuus. Pärast uue lepingu allkirjastamist vähenes tema palk 41 500 dollarile, teatas The Daily Wire.

Hunteri palga vähenemise põhjus pole meilis põhjendatud.

"Asjaolud muutusid ilmselt ainult sellepärast, et Hunteri isa ei olnud enam ametis," kirjutas Devine.

"2016. aastal teenis Hunter Burismast 999 996 dollarit. 2017. aastal langes summa 665 000 dollarini ja 2018. aastal oli Hunteri teenistus Burismas 498 000 dollarit," lisas Devine.

Hunter astus Burisma juhatusest tagasi 2019. aasta aprillis. Tema töökoht tekitas probleeme Joe Bideni valimiskampaaniale.

Devini sõnul oli Požarski saadetud meil sülearvutis, mille Hunter Biden ära kaotas. Hunter Biden tõi oma arvuti 2019. aasta aprillis Delaware'i MacBooki remonditöökotta ja ilmselt unustas selle sinna.