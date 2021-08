Mehhiko-USA piirile tuli juulis enneolematu hulk migrante

USA tolli ja piirivalve andmetel loetleti kokku üle 200 000 inimese, kes püüdsid kuu jooksul USA-sse siseneda.

"Me kohtame oma lõunapiiri piiriületuspunktides enneolematut hulka migrante," ütles sisejulgeoleku minister Alejandro Mayorkas Texases peetud pressikonverentsil.

"Olukord piiril on üks raskemaid väljakutseid, millega me silmitsi seisame. See on keeruline ja muutuv ning puudutab inimesi, kes on üleilmse pandeemia ajal haavatavad," rääkis ta.

Migrantide vool USA-sse vähenes märkimisväärselt Donald Trumpi administratsiooni sammude tagajärjel ning seejärel ka koroonaviiruse pandeemia alguses, kuid hakkas tõusma 2020. aasta lõpus, kui Joe Biden USA presidendina ametisse asus.

Viimased numbrid ei kattu varasemate hooajaliste suundumustega, sest tavaliselt on migratsioonivool kuuma suve aegu pigem vähenenud.

Võrreldes kuu varasemaga kasvas piirile saabuvate saatjata laste hulk 24 protsendi võrra, ulatudes ametkonna teatel ligi 19 000-ni.

Samal ajal on kasvanud nende migrantide hulk, kes teevad piiri ületamiseks mitu erinevat katset.