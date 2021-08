USA endine piirivalvejuht: terroristid kasutavad ära sisserändekriisi

Scott hoiatas lahkumiskõnes piirivalve töötajaid, et riigi julgeolek on ohus.

"Kuulen, kuidas inimesed räägivad meie tööst ja arutavad, kas see on sisserändekriis. Usun kindlalt, et tegemist on riikliku julgeolekukriisiga," ütles Scott.

"Sisseränne on ainult osa kriisist. Sisseränne hõlmab terroristide andmebaasi jälgimisnimekirja (TSDB) sellisel tasemel, mida me pole kunagi varem näinud. See on tõeline oht," ütles Scott.

Scott on mures, et Joe Bideni administratsioon keskendub liiga palju migrantidele, mitte terroriohule.

Juunis teatas USA meedia, et Bideni ametnikud sunnivad Scotti ametist lahkuma.

"Ma otsustasin pensionile minna. Kuid ma ei lähe pensionile, et sellest kriisist põgeneda," ütles Scott.

Piiril tuvastatud jälgimisnimekirjas olevate isikute arv on viimase 21 aasta kõrgeimal tasemel. Piirivalve teatel on olemas süsteemid, mis tagavad, et need isikud ei saa piiri ületada.

"Meie piiriturvalisuse tegevus on mitmekihiline, mis hõlmab ranget uurimist. See võimaldab meil tuvastada inimesed, kes võivad riigi julgeolekule ohtu kujutada," ütles piirivalveameti pressiesindaja.

"Siseturvalisuse amet (DHS) teeb koostööd rahvusvaheliste partneritega, kus jagatakse luureandmeid. Saame nii takistada jälgimise nimekirjas olevate isikute sisenemist USA-sse," lisas pressiesindaja

USA võimud keelavad igal aastal tuhandetel inimestel riigi lennujaamadesse siseneda, kuna nad on jälgimisnimekirjas. Siiski on ebatavaline, et USA maismaapiiril võib kohata nii palju samu isikuid, teatas Daily Mail.

USA-Mehhiko piiril tabati juulis enneolematu hulk piiri ületada soovivaid migrante, teatas neljapäeval USA sisejulgeolekuministeerium.

USA tolli ja piirivalve andmetel loetleti kokku üle 200 000 inimese, kes püüdsid kuu jooksul USA-sse siseneda.

"Me kohtame oma lõunapiiri piiriületuspunktides enneolematut hulka migrante," ütles sisejulgeoleku ameti juht Alejandro Mayorkas.

Migrantide vool USA-sse vähenes märkimisväärselt Donald Trumpi administratsiooni sammude tagajärjel ning seejärel ka koroonaviiruse pandeemia alguses, kuid hakkas tõusma 2020. aasta lõpus, kui Joe Biden USA presidendina ametisse asus.