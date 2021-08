Kreeka piirab migrante aitavate rahvusvaheliste rühmade tegevust

Viimase aasta jooksul alustas Kreeka mitu kriminaaluurimist mitme abiorganisatsiooni suhtes.

Grupid väidavad, et tegemist on Kreeka võimude katsega neid diskrediteerida.

Grupid väidavad, et Kreeka võimud tahavad raskendada nende tegutsemist, eeldades, et siis tuleb riiki vähem migrante, teatas The Wall Street Journal.

"Oleme viimase kahe aasta jooksul näinud varjupaigataotlejatega koostööd tegevate valitsusväliste organisatsioonide mahasurumist. Mõte on meid hirmutada ja ahistada," ütles heategevusorganisatsiooni Human Rights Watch teadur Eva Cosse.

Kreeka valitsuse sõnul on nende meetmed suunatud inimkaubanduse peatamiseks.

"Me ei taha olla värav Euroopasse rände või salakaubaveo võrgustike jaoks. Oleme teinud suurepärast tööd salakaubavõrgustike vastu võitlemisel," ütles Kreeka rändeministeeriumi pressiesindaja Alexandros Ragkavas.

Kreeka võimud väidavad, et mitmed abigrupid julgustavad sisserändajaid ületama Euroopasse viivaid mereteid. Sama on varem väitnud ka Itaalia ja Malta.

19. juulil teatasid Kreeka prokurörid kriminaaluurimisest nelja valitsusvälise organisatsiooni töötaja suhtes.

Neid süüdistati selles, et nad andsid olulist abi ebaseadusliku inimkaubandusega tegelevatele ringkondadele, teatas The Wall Street Journal.

Eelmisel aastal kehtestas Kreeka valitsusvälistele organisatsioonidele rangemad õiguslikud ja regulatiivsed kriteeriumid. Kreeka võimude hinnangul peaksid sisserändajad rohkem Türgist varjupaika otsima.

Hoolimata mõningast kriitikast, enamik EL-i ametnikke ja liikmesriikide valitsusi siiski toetavad Kreeka tegevust.

"Euroopa valitsused on õnnelikud, et Kreeka teeb musta tööd. Siiski kuskil on ka piirid," ütles Cosse.