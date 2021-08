Türgis kasvavad sisserändajate vastased meeleolud

Sel nädalal toimusid Ankaras süürlaste ja türklaste kokkupõrked. Üks türgi noormees suri noahaavadesse ning seejärel tulid tänavatele sajad türklased. Nad rüüstasid süürlastele kuuluvaid poode ja elamuid ning süütasid autosid.

Sotsiaalmeedias levitati pilte ja videoid märatsemistest ning loosungeid: "Me ei taha süürlasi!", "Me ei taha afgaane!" ja "Türgi türklastele!".

Türgis elab hinnanguliselt neli miljonit põgenikku ja sisserändajat, enamik neist süürlased. Viimasel ajal on hakatud neisse üha vaenulikumalt suhtuma.

Vaatlejate sõnul on üks peamine põhjus selles, et Türgis on 2018. aastast majanduse olukord aina kehvemaks läinud. Immigratsiooni uurimiskeskuse sõnul on üks põhjus ka poliitikute vaenulik kõnepruuk. Paljud poliitikud on 2023. aasta valimiste lähenedes aina rohkem rääkima hakanud, et kõik sisserändajad tuleb nende koduriiki tagasi saata.

Nüüd kui julgeolekuolukord Afganistanis halveneb ja äärmusrühmitus Taliban on peaaegu kogu riigi enda kontrolli alla võtnud, pelgavad türklased Afganistanist põgenike tulva.