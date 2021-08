Erakonnad näevad vajadust muuta presidendi valimise süsteemi

Nii nagu reedeõhtusel parlamendierakondade esimeeste debatil, kõlasid ka laupäevasel arutelul üksikud nimed, kes vääriks Eesti riigipea ametit. Kuid kandidaadis kokkuleppele ei jõutud. Urmas Paet, Kaimar Karu, Tarmo Soomere, Toomas Kiho, Kaido Kama, Kersti Kaljulaid on nimed, keda poliitikud olid valmis enda nimel toetama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et küsimus ei ole ainult isikus, vaid selles, kes on see kandidaat, kellel riigikogus oleks 68 häält olemas.

16 päeva pärast on riigikogus esimene hääletusvoor, kuid praegu ei ole ühtegi nime, keda poliitikud riigipeana toetaksid, nii sõnastas erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas peamise mure, mis Eesti inimesi häirib.



"Ühelt poolt on väga suur erakondlik egoism või teatud poliitikute egoism, oma isiklikud ambitsioonid ja plaanid, mida ei ole avalikuks tehtud, mis segavad kokkuleppele jõudmist. Ja teiselt poolt on selline segadus juhtimises, et kes protsessi eest vastutab, kuidas see protsess välja näeb. Kuidas kutsutakse inimesi kandideerima, kuidas elimineeritakse kandidaate, selles ei ole kokku lepitud, nagu ma täna debatist aru sain," rääkis Kallas.



Euroopa Parlamendi saadiku Sven Mikseri (SDE) hinnangul alustati presidendikandidaadi otsingutega liiga hilja ja liiga initsiatiivitult. "Just eeskätt peaministri poolt. Ja see on meid viinud ka olukorda, kus meil ei ole seda ühisosa tekkinud, ainult loetud päevad enne valimiste esimest vooru. Selle kogemuse kindlasti võiks kaasa võtta," sõnas Mikser.

Isamaa aseesimehe Urmas Reinsalu sõnul tuleb muuta presidendi valimise süsteemi. "Et kandidaadid oleksid varem üles seatud, et on selged kandidaadid, kes tahavad, et nende seast kindlasti valitakse ära president, et vahepeal ei tekiks kandidaate juurde. Ja ma arvan, et oleks mõistlik, et oleks ühes kogus valimised, mitte nii et riigikogu ja on valimiskogu vahepeal," rääkis Reinsalu.



Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et Keskerakonna jaoks on lahenduseks presidendi otsevalimised.

"Oleme nõus ka kaaluma kompromissina, et viime selle presidendi valimise ainult valimiskokku, mis on ka lähemal valijale kui on parlament.

Hoolimata eelnevast kokkuleppest loobus Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo Rahvusringhäälingule intervjuu andmisest.