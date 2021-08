Mitmed lääneriikide juhid avaldasid Afganistani pärast muret

Austraalia, Kanada ja Suurbritannia peaministrid ütlesid esmaspäeval, et on tõsiselt pettunud Afganistani julgeoleku kiires kokkuvarisemises.

"Õiglane on öelda, et USA otsus lahkuda kiirendas veelgi halba olukorda," ütles Johnson.

Johnson kutsus lääneriikide valitsusi üles koostööle.

"Ma arvan, et on väga oluline, et lääs töötaks ühiselt. Keegi ei taha, et Afganistanist saaks uuesti terrori kasvulava," ütles Johnson.

Pettumust väljendasid ka teised lääneriikide juhid.

"Jälgime kiiresti arenevat olukorda. Meie süda valutab afgaanide pärast," ütles Kanada peaminister Justin Trudeau.

Trudeau sõnul on peamiseks prioriteediks Afganistanis viibivate kanadalaste turvalisuse tagamine. Kanada sulges hiljuti ka oma Kabuli saatkonna.

Austraalia peaminister Scott Morrison lubas inimeste evakueerimiseks jõupingutusi kahekordistada.

Muret avaldas ka Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert.

"Oleme mures afgaanide saatuse pärast, kuid oleme mures ka olukorra pärast tervikuna," ütles Seibert.

USA riikliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani sõnul korraldab president Joe Biden ka Afganistani teemal pressikonverentsi. Sullivan ei täpsustanud, millal see toimub. Biden on hetkel puhkusel.

"Biden on olukorraga kursis. Õigel hetkel pöördub ta USA rahva poole," ütles Sullivan.