Kabuli lennujaamas valitseb kaos, hukkunud on vähemalt viis inimest

Tuhanded inimesed alustasid pühapäeval tungimist Kabuli rahvusvahelisse lennujaama alale, lootusega mõnele väljuvale lennukile pääseda. USA sõdurid teevad lennuvälja perimeetril hoiatuslaske, et neid tagasi sundida. Viis inimest on surma saanud.

USA merejalaväelased lõid lennujaama ümber perimeetri, mille taha tunglevad inimesed suunavad.

"See mis toimub, on hullumeelne. Olukord on kontrolli alt väljas," ütles Afganistani tõlk Shoaib.

Terminalis valvavad korda lääneriikide eriüksused. Transpordilennukid evakueerivad samal ajal inimesi.

Kommertslennud Kabuli rahvusvaheliselt lennuväljalt tühistati esmaspäeval. "Hamid Karzai lennuväljalt ei toimu täna lende, et vältida rüüstamist. Palun ärge tulge lennujaama," teatas lennujaama juhtkond avalduses.

Kohalik afgaan Latif, kes tegi koostööd NATO vägedega, saabus lennujaama koos oma perega pühapäeval.

"Esialgu öeldi mulle, et me läheme Soome. Siis meie lend tühistati. Nad ütlevad, et me läheme kuhugi, aga millal ja kuhu, seda keegi ei tea," ütles Latif.

USA alustas nädalavahetusel oma inimeste kiiret evakueerimist.

Ametnikud hävitasid salastatud materjale nii kiiresti kui võimalik. "See läks väga sportlikuks," kommenteeris olukorda üks USA sõjaväeametnik.

Turvalisus vähenes lennujaamas pühapäeval, kui tuhanded Afganistani sõdurid töölt lahkusid. "Sõdurid võtsid oma vormiriided seljast ja panid selga tsiviilriided, et vältida vangi sattumist," ütles üks USA ametnik.

Rahvusvaheliste inimõiguste advokaadi Kimberly Motley sõnul on olukord õudusunenägu. "See on nagu Saigon pärast steroidide kasutamist," kommenteeris Motley.