Kiik: septembris hakatakse koroonatõendit nõudma igal üritusel

Hetkel on lubatud siseruumides korraldada ilma tõendit küsimata üritusi kuni 50 inimesele ja välisõhus kuni 100 inimesele, kuid Kiige sõnul on see pigem vaheetapp, et anda ühiskonnale teatud kohanemisaega.

Kiik kinnitas, et valitsus liigub selles suunas, et koroonatõendit hakatakse küsima juba esimesest inimesest. "Arvestades viiruse levikut, siis edasiliikumine ongi mõistlik," sõnas ta. Sama meelt oli ERR-ile antud usutluses ka teadusnõukoja juht Irja Lutsar.

Tõendi küsimine on Kiige sõnul vajalik suurematel üritustel, nagu kontsertidel, teatris, kinos või muudel meelelahutusüritustel enda nakkusohutuse tõestamine. Olgu selleks siis koroonapassi näitamine või negatiivse testi tõendamine.

Kiik täpsustas, et valitsus ei ole seisukohal, nagu peaks kuidagi piirama elutähtsaid tegevusi. Ta lisas, et kaubanduskeskustes on palju elutähtsaid teenuseid, nagu prillipoed, lemmikloomakauplused, apteegid, erinevate abivahendite või lastetarvete poed.

Samuti ei plaanita piirata ligipääsu haridusvaldkonnale.

"Me ei soovi piirata vältimatult vajalikest tegevustest osavõtmist, aga soovime maksimaalselt tagada just rahvarohkemate ürituste ohutuse," rääkis Kiik.

Vaktsineerimine lubab ühiskondlikust elust osa võtta

"Loogika on tõesti, et mida varem esimene doos ära teha, seda kiiremini tuleb ka täielik kaitse, seda kiiremini saab erinevatest tegevustest üritustest juba oluliselt lihtsamini osa võtta," kinnitas Kiik sõnumit, et ühiskondlikust elust osavõtmiseks tuleb end vaktsineerida.

Praegu on Kiige sõnul võimalik end vaktsineerida haiglates. Suuremates linnades on loodud lisaks ka mobiilsemaid võimalusi.

"See, kas võiks olla veel täiendavaid püsivaid telke, seda kindlasti võime veel lisaks kaaluda," vastas Kiik küsimusele, kas on võimalik luua kohti, kus inimene teab, et tal on iga päev võimalik minna vaktsineerima.