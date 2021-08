Uut "vaktsineerimistsaari" ei tule, korraldus muutub kesksest lokaalseks

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles ERR-ile, et kuigi Marek Seeri tööleping vaktsineerimisjuhina lõppeb 31. augustil, ei ole uut "vaktsineerimistsaari" tema asemele otsitud.

Pärast põhjalikke arutelusid ministeeriumis on otsustatud struktuuri lihtsustada ning töökorraldust lokaliseerida. Praegu korraldatakse koroonakriisiga toimetulemist nii sotsiaalministeeriumis, terviseametis kui ka valitsuse juures tegutsevatest staapidest.

"Eesmärk on, et see oleks võimalikult lihtne ja arusaadav, selge vastutusega ja vastaks ka praegusele vajadusele. Oleme läbi haigekassa võtnud tööle üle kümne maakondliku vaktsineerimiskoordinaatori," ütles Kiik. "Viimastes maakondades käib veel sobivate inimeste otsimine, enamikus on nad aga juba tööl."

Kohalikud koordinaatorid tegelevad koostöö korraldamisega kohalike omavalitsuste, kohalike tervishoiuasutuste ja tööandjate vahel, et konkreetsetes valdades-linnades sobivaid vaktsineerimislahendusi pakkuda.

Kiige sõnul on järgmiste kuude fookuses revaktsineerimise kavandamine eeskätt eakatele, nõrga immuunsusega inimestele ning meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna töötajatele, ent jätkub ka vaktsineerimisvõimaluse tagamine neile, kes seni veel pole end üldse vaktsineerida lasknud, et tagada võimalikult suur vaktsiiniga hõlmatus.