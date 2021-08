Tallinna kaubamaja kõrvale kerkib sajameetrine kõrghoone

Kunstiakadeemia endise hoone alale, mis on pikka aega olnud autoparkla, on plaanis ehitatada kuni 30 korrusega kõrghoone. Kolmapäeval peaks detailplaneeringu kinnitama Tallinna linnavalitsus.

Arendajal Estconde Investil on plaan ehitada pikalt parklaks olnud alale ehitada äri- ja eluruumidega kõrghoone, millel kuni 30 maapealset ja kaks maa-alust korrust. Hoonesse peaks mahtuma ka hotell.

Detailplaneeringu vastuvõtmine on Tallinna linnavalitsuse kolmapäevase istungi päevakorras.

Kõrgeim hooneosa kõrgusega kuni 101,2 meetrit maapinnast on kavandatud krundi kaguossa. Hoone madalama osa äriruumid on mõeldud ühise passaažiga tänavale avanevate rendiboksidena kaubandus- ja teenindusasutuste tarbeks, büroodele ja hotellile. Korterid on kavandatud kõrghoone ülemistele korrustele.

Hoone suurim lubatud kõrgus on määratud nii, et see ei ületaks kaugvaates lauluväljaku ülemiste väravate juurest Viru hotelli ja Swissoteli kõrgust ühendavat sirget, selgub detailplaneeringu seletuskirjast.

Laikmaa tänava äärde kavandatud haljasala ja kergliiklusala on ette nähtud avalikult kasutatavaks. Parkimiskohti on krundile kavandatud 188. Laikmaa tänava poolsele kergliiklusalale on kavandatud ka avalikult kasutatav jalgrattaparkla.

Osaühing Stratum tegi ka liiklusanalüüsi, milles jõuti järeldusele, et planeeritud alale ette nähtud objektid ei põhjusta täiendavaid probleeme liiklusele lähiala tänavavõrgul.

Detailplaneeringu peab vastu võtma ka Tallinna linnavolikogu. Peale seda korraldavad Tallinna linnaplaneerimise amet ja Kesklinna valitsus koos Tallinna keskkonna- ja kommunaalametiga detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna linnavalitsuse 13. märtsi 2017 korraldusega. Detailplaneeringu algatamist taotles 2016. aastal City Plaza OÜ, aasta hiljem muutus detailplaneeringust huvitatud isik ning Tallinna linnaplaneerimise ameti, Peep Moorasti, City Plaza ja Estconde Investi vahel sõlmitud lepinguga sai selleks Estconde Invest.

Alal oli kuni 2010. aastani kunstiakadeemia hoone, mis siis lammutati. Sinna pidi kerkima kunstiakadeemia uus hoone, kuid naabrite vastuseisu tõttu jäi hoone ehitus venima. Hiljem müüs kunstiakadeemia krundi 6,9 miljoni euro eest City Plazale ning akadeemia kolis hoopis Kalamajja.