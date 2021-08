Statsionaarsed vaktsineerimispunktid võivad Tallinnasse tekkida septembris

Tallinnas ei ole alalisi vaktsineerimispunkte, mis oleksid ilma eelregistreerimiseta avatud ja jääksid linastele tee peale. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik möönab vajadust ka selliste lahenduste järele ja usub, et need võivad tekkida septembris.

Ajutisi vaktsineerimispunkte kerkib siia-sinna nagu seeni pärast vihma, ent kohti, mis oleks alaliselt ilma eelregistreerimiseta avatud ja jääks linlastele tee peale, ei ole.

Püsivalt on avatud küll vaktsineerimisvõimalus haiglate juures, ent need ei asu inimeste käiguteedel, pealegi eeldavad need eelregistreerimist ega ole avatud õhtuti või nädalalõputi. Samuti tegutsevad siin-seal aeg-ajalt suured vaktsineerimiskeskused (Sõle, Tondiraba, Kaja), ent taas ei ole tegemist kõige käidavamatesse kohtadesse jäävate punktidega ning neiski eeldatakse üldjuhul etteregistreerimist.

Aeg-ajalt on kerkinud vaktsineerimistelke ka turgude või kaubanduskeskuste juurde ja need on osutunud äärmiselt populaarseteks, sest pole vajanud etteregistreerimist ega spetsiaalselt kohaleminekut, kuna asuvad läbikäidavates kohtades.

Ka sel ja järgmisel nädalal korraldab Tallinn vaktsineerimist koolides, ent see toimub paari päeva jooksul ja siis koolid vahetuvad. Linlasel kes seni pole mingil põhjusel end vaktsineerinud, puudub aga koht - näiteks turuväravas või kaubanduskeskuse ees -, mis oleks alaliselt kindlas kohas avatud.

Ometi pruugiks vaktsineerimiskorraldajatel mõelda vaid kui poliitik enne valimisi - kuhu ma oma telgi püstitaks, et võimalikult paljude inimestega spontaanselt kohtuda? - ja toimivad lahendused sünniksid.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik möönab, et alaliste, läbikäidavas kohas asuvate vaktsineerimispunktide järele on vajadus olemas.

"Mis saab septembrist, paneb pauika vaktsineerimiskorralduse töörühm. Oluline on, et lisaks ajutistele lahendustele oleks ka kindlaid vaktsineerimispunkte, kuhu inimesed saavad tulla lisaks. Vaatame selle üle koostöös vaktsinineerimistöörühmaga, sealt edasi on kindlasti vaja kokku leppida kohad, mis jäävad vaktsineerimiskeskustena püsivalt avatuks neile, kes seni mingil põhjusel pole veel kasutanud võimalust lasta end vaktsineerida," ütles Kiik ERR-ile, nimetades võimalike kohtadena just turge, kaubanduskeskusi ja elamurajoonide keskusi.