Hiina lubab peredel rohkem lapsi saada

Seadusandja muutis reedel rahvastiku ja pereplaneerimise seadust, jätkates kompartei aastakümnete taha ulatuvat tava muuta perede suurust poliitiliste direktiividega. Viimane selline muudatus oli kuus aastat tagasi.

Alates 1980-ndatest limiteeris Hiina inimesi trahvide ja töökaotusega ähvardades perede suuruse ühe lapsega. See tõi kaasa kuritarvitusi, sealhulgas sunnitud aborte. Poegade eelistamine põhjustas tüdrukute tapmist, mis omakorda lõi paigast sugupoolte arvulise tasakaalu.

Reegleid leevendati alles 2015. aastal, kui hakati pelgama kahanevat sündimust ning seda, et Hiina võib vananeda kiiremini, kui ta rikkaks saab.

Hiina on seni esile toonud, et tänu umbes 400 miljonile sündimata jäänud lapsele on maailma kõige rahvarohkem riik hoidnud kokku ressursse ning taganud majanduskasvu.

Viimastel aastakümnetel on Hiina tööealine elanikkond järsult kahanenud, ent elanikkond pole peaaegu kasvanud. Valitsuse kord aastakümnes korraldatud rahvaloendus näitas hiljuti, et Hiina rahvaarv on alates 2010. aastast kasvanud vaid 72 miljoni inimese võrra, ulatudes 1,411 miljardini.

Statistika järgi sündis Hiinas eelmisel aastal umbes 12 miljonit last, mida on 18 protsenti vähem, kui oli 2019. aastal, mis sündis 14,6 miljonit last.

264 miljonit üle 60-aastast hiinlast moodustasid 2020. aastal 18,7 protsenti Hiina elanikkonnast, mida on 5,44 protsenti enam, kui oli 2010. aastal. Tööealise elanikkonna osakaal langes samal ajal 63,3 protsendini, ehkki kümme aastat varem oli tööealisi 70,1 protsenti.

Jaapan ja Saksamaa seisavad põhimõtteliselt sarnase vananemisprobleemi ees nagu Hiina, aga erinevus on selles, et kui Jaapan ja Saksamaa investeerivad tehastesse, tehnoloogiasse ja välisvarasse, siis Hiina on keskmiste sissetulekutega riik, kus kesksel kohal on tööjõumahukas tootmine.

Hiina üleriikliku rahvakongressi alaline komitee tühistas reedel trahvid varasemate piirangute rikkumise eest ning kutsus eraldama täiendavaid vahendeid lapsepuhkustele ja lastehoiule, et vähendada perede kanda jäävat koormust.

Samuti otsitakse võimalusi rasedate naiste ja noorte emade töödiskrimineerimise lõpetamiseks, mis on olnud rahaliste kaalutluste ja eluasemepuuduse kõrval üks peamisi hoobasid, mis võttis peredelt soovi rohkem lapsi saada.

Kuigi naiste osakaal tööjõuturul on Hiinas kõrge, on naised ja eriti lastega naised juhtivatel kohtadel alaesindatud.