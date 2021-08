Pärnus toimusid võistlused hirvepeibutamises

Hirvepeibutamise võistlused olid metsapäeva kavas kohe alguses ja ilmselt ei teadnud paljud, mis ala see on ja milles õieti võisteldakse. Seetõttu jäi osa publikust võistlusest ilma ja sellest on tuline kahju, sest tegemist on ülivahva ettevõtmisega.

Võistlejaid oli neli ja enne võistlustulle astumist said nad oma oskusi proovida.

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe ütles, et tegu on ettevalmistusvõistlusega Euroopa meistrivõistlusteks.

"Hirvepeibutamise traditsioon on juba aastasadu vana, eesmärk on selles, et kunagi, kui vibu ja ambudega jahti peeti, et laskeulatusse hiilida, oli suhtkoht keeruline, et meelitada hirvepull endale lähedale," rääkis Lillemäe.

Žürii pidi otsustama, kes kõige paremini ulukihäält järele teeb, sest hirvepulli ennast pole võimalik hindama kutsuda. Võitjaks tuli 18-aastane Pühaste jahiseltsi liige Mait Mägi, kes on hirvepeibutamist harjutanud ligi kaks aastat.

"Oli vaja jahimeeste kokkutulekul teenida meie seltsile punkte, sai osa võetud, sai enne seda harjutatud. Ma harjutan ikkagi selliseid hääli, mida on võistlustel juba tehtud ja mis on häid hindeid saanud," lausus Mägi.

Metsapäeval oli palju muudki huvitavat. Nii õpetasid Pärnumaa kutsehariduskeskuse arboristid puudel ronimist, mis ongi arboristi töö oluline osa ja just selle ameti saab kutsehariduskeskuses selgeks. Päeva lõpul jagati mitmeid tunnustusi ja kuulutati välja ka parimad metsamajandajad. Võitjaks tuli Gunnar Lepasaar Ida-Virumaalt.