Ööpäevaga lisandus 319 koroonapositiivset, suri kaks

Uutest nakatunutest 242 inimest ehk 75,9 protsenti olid vaktsineerimata. 77 nakatunut ehk 24,1 protsenti olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati kaheksa uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 98 patsienti. Intensiivravil on 13 inimest, neist juhitaval hingamisel 11.

Haiglaravil viibivatest patsientidest 79 ehk 80,6 protsenti on vaktsineerimata.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest: 78-aastane ja 87-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1285 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 128 inimesel. 87 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest olid Tallinnas.

Tartumaale lisandus 47, Võrumaale 37, Valgamaale 24, Põlvamaale 16, Viljandimaale 13 ja Pärnumaale 11 uut nakatunut. Jõgevamaale lisandus üheksa, Saare- ja Ida-Virumaale kaheksa, Raplamaale seitse, Lääne-Virumaale neli ja Läänemaale kaks uut nakkusjuhtumit.

Hiiu- ja Järvamaale uusi haigusjuhtumeid ei lisandunud. Viiel juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 294,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,8 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 1404 vaktsiinidoosi. Esmaspäevahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 707 914 inimesele, kellest 96 792 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 611 122 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Eelmisel nädalal tehti kokku 27 040 vaktsineerimist, mida on ligi 9000 vähem kui kahel eelneval nädalal.

Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62,8 protsenti. Kogu elanikkonnast on vaktsineeritud ligi 53,3 protsenti.