Vald tahab Viimsisse rajada jalgpallihalli

Lemetti sõnul plaanib vald aastatel 2022–2023 rajada valda täismõõtmetes jalgpalli sisehalli ja toetust loodetakse riiklikust programmist, millega on aidatud jalgpallihallide ehitamist.

Praeguse plaani järgi läheb sisehall maksma kaks kuni 2,5 miljonit eurot, riigilt loodetakse saada 1,5 miljonit. Lisaks jalgpalliväljakule on halli plaanis rajada ka kergejõustikule mõeldud poolring jooksuradadega.

Hall kerkiks Haabneeme Viimsi riigigümnaasiumi lähedusse ning seda saaksid kasutada ka gümnasistid, ütles Lemetti.

Kultuuriministrile saadetud kirjaga andis Viimsi vald oma plaanidest märku. Kas riik valda toetab, selgub eelarveläbirääkimiste käigus. Kui riigilt raha ei saada, ei tähenda see automaatselt, et vald jalgpallihalli rajamisest loobuks, lausus vallavanem.

"Siis kaalume valla olemasolevaid võimalusi. Sport on vallas populaarne, sisehalliga loome noortele võimalusi jalgpalliga tegelemiseks. Jalgpalliharrastajaid on meil vallas palju, ainuüksi Martin Reimi jalgpallikoolis on 400 noore ringis," lausus Lemetti.