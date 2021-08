Maarjamäel toimus MRP aastapäeva mälestustseremoonia

MRP salaprotokollidega jagati Euroopa mõjusfäärideks, luues eeldused Teise maailmasõja puhkemiseks ja mitme iseseisva riigi okupeerimiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tseremoonia eel asetasid ohvitseride mälestusmärgile pärja kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Justiitsminister Maris Lauri (RE) ütles mälestustseremoonial et kurjus on alati universaalne, kuid selle päästab valla mingi konkreetne isik, mainides tänapäeva kontekstis Valgevenet ja Afganistani.

"Kurjusel on mitu nägu, aga kurjuse päästab valla alati keegi konkreetne isik. Ja kurjus on alati universaalne. 20. sajandi kurjusel on Hitleri ja Stalini nägu. Milline on selle sajandi kurjuse nägu? Kahjuks on neid kandidaate juba praegu liiga palju. Liiga palju ja seda kõikjal maailmas. Me ei tohi kurjust eirata, sest nii me kannaksime ühiselt kaassüüd ja vastutame selle laiutamise eest," rääkis Lauri.