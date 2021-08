Afganistani vastupanuvõitluse juht Massoud tõotab mitte alla anda

Legendaarse mässuliste komandöri Ahmad Shah Massoudi poeg Ahmad Massoud on taandunud koos endise asepresidendi Amrullah Saleh'ga oma kodukohta, Kabulist põhjas asuvasse Panjshiri orgu.

"Eelistan pigem surra kui alistuda," ütles Massoud filosoof Bernard-Henri Levyle esimeses usutluses pärast Kabuli Talibani kätte langemist. "Olen Ahmad Shah Massoudi poeg. Sellist sõna nagu alistumine minu sõnavaras ei ole."

Massoudi väitel ühinevad Panjshiri orus Rahvusliku Vastupanurindega tuhanded mehed.

Hindukuši mägedes asuv looduslik kindlus ei langenud 1990. aastate kodusõja ajal kordagi Talibani kätte ja kümme aastat varem ei olnud seda vallutada suutnud ka Nõukogude väed. Praegu on Panjshiri org Talibani vastaste viimane kants.

Massoud palus taas toetust välisriikide liidritelt, seal hulgas Prantsuse presidendilt Emmanuel Macronilt ning väljendas pettumust, et talle keelduti enne Kabuli langemist relvi andmast. "Ma ei suuda unustada ajaloolist viga, mille tegid need, kellelt ma vaid kaheksa päeva eest Kabulis relvi küsisin," ütles ta. "Nad keeldusid. Ja need relvad – suurtükid, helikopterid, Ameerika tankid – on täna Talibani käes."

Massoud lisas, et on valmis Talibaniga läbirääkimisi pidama, ja tutvustas isegi üldjoontes võimalikku kokkulepet. "Me võime rääkida. Kõigis sõdades on kõnelused. Ja mu isa rääkis alati oma vaenlastega."

"Kujutagem ette, et Taliban on nõus austama naiste ja vähemuste õigusi, demokraatiat, avatud ühiskonna põhimõtteid," ütles Massoud. "Miks mitte üritada selgitada, et neist põhimõtetest oleks kasu kõigile afgaanidele, ka neile endile?"

Massoudi isa, keda tunti Panjshiri Lõvina, juhtis Kabulist kirdesse jäävast orust võitlust Talibaniga 2001. aastani, mil Al-Qaeda ta kaks päeva enne 11. septembri terrorirünnakuid tappis.