Graham: Biden tuleb Afganistanist lahkumise pärast ametist tagandada

USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham ütles teisipäeval, et USA vägede lahkumine Afganistanist on ülimalt ebaväärikas ja president Joe Biden tuleb ametist tagandada.

"See on ülemjuhataja kohustuste täitmata jätmine," kommenteeris Graham Afganistanist lahkumist ja kaost Kabulis.

"Kes aitab meid tulevikus pärast seda, kui oleme hüljanud vapralt võidelnud Afganistani sõbrad? See kõik raskendab tulevaste sõdade pidamist," lisas Graham.

Graham leidis, et 11. septembri rünnakud võivad korduda, teatas The New York Post.

"Kui arvate, et oleme Afganistanist lahkunud ja sõda radikaalse islami ja USA vahel on läbi, siis olete loll. Nad tulevad meile järele ja Biden jättis meid Afganistanist lahkumise tõttu täiesti pimedaks," ütles Graham.

Biden ütles teisipäeval, et 31. august jääb vägede lahkumise tähtajaks.

"Mida varem me lõpetame, seda parem. Kuid tähtajast kinnipidamine sõltub sellest, et Taliban jätkab koostööd ja võimaldab inimestele juurdepääsu lennujaama," ütles Biden.

Grahami sõnul tahab Biden lahkuda, kuna Taliban käskis seda teha. "Pole mingit võimalust, et me kõik USA kodanikud selleks ajaks sealt välja toome. Me jätame maha ka tuhanded afgaanid, kes meid aitasid," ütles Graham.

Teisipäeval külastasid Kabuli lennujaama kongressisaadikud Seth Moulton ja Peter Meijer. Moulton on demokraat ja Meijer vabariiklane. "USA väed ei vii kõiki õigel ajal välja, isegi kui evakueerimistähtaega pikendatakse 11. septembrini," hoiatasid poliitikud.

Graham nõustus poliitikute hinnanguga.