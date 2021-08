Taliban nõustus lubama afgaanidel lahkuda ka pärast 31. augustit

Taliban lubab afgaanidel, kellel on korras dokumendid, lahkuda Afganistanist ka pärast USA vägede lahkumise tähtaega 31. augustil, teatas kolmapäeval Saksamaa suursaadik Afganistanis.

Markus Pötzel ütles Twitteris, et ta kohtus Talibani läbirääkijate asejuhi Sher Mohammad Abbas Stanikzaiga, kes kinnitas talle, et seaduslike dokumentidega afgaanidel on võimalus reisida kommertslendudega ka pärast 31. augustit.

Samal ajal jätkavad riigid oma kodanike evakueerimist Afganistanist.

Prantsusmaa Euroopa-asjade minister Clement Beaune ütles kolmapäeval, et riik lõpetab suure tõenäosusega inimeste evakueerimise Kabulist juba neljapäeval.

Inimeste evakueerimine Kabuli lennujaamast algas 16. augustil. Prantsusmaa on evakueerinud kaks tuhat afgaani ja sada prantslast, teatas Politico.

"Mõnikümmend Prantsusmaa kodanikku on veel Afganistanis," ütles transpordiminister Jean-Baptiste Diniamir.

Suurbritannia kaitseministeeriumi ametnikud ütlesid, et inimeste evakueerimine peab lõppema mitu päeva enne 31. augustit. USA väed vajavad oma operatsioonide lõpetamiseks kaks kuni kolm päeva. Suurbritannia tahab oma sõdurid vähemalt 24 tundi varem välja tuua. Suurbritannial on Afganistanis umbes tuhat sõdurit.

Ametnikud lisasid, et brittide evakueerimine lõpeb järgmiste päevade jooksul.

Suurbritannia välisminister Dominic Raab ütles kolmapäeval, et viimase 24 tunni jooksul evakueeriti umbes kaks tuhat inimest.

Pentagoni pressisekretär John Kirby kinnitas teisipäeval, et mitusada USA sõdurit lahkusid Afganistani pealinnast Kabulist.

USA vägede lahkumise tähtaeg on lähenemas, seetõttu peaks inimeste evakueerimine järk-järgult vähenema, samal ajal sõdurite lahkumine suurenema, teatas CNN.

Venemaa toob nelja lennukiga Kabulist ära üle 500 inimese, lennukid on juba tagasiteel, teatas kolmapäeval Vene kaitseministeerium.

Ministeeriumi teatel evakueeritakse Kabulist Venemaa, Valgevene, Kõrgõzstani, Tadžikistani, Usbekistani ja Ukraina kodanikke.

Tegu on esimeste selliste Vene lendudega alates evakueerimise algusest. Lennud toimuvad president Vladimir Putini korraldusel.

Paljud afgaanid kardavad islamiseaduste karmi tõlgendamise kordumist, mida Taliban rakendas eelmisel võimulolekul aastatel 1996-2001 ning kättemaksu USA toetatud valitsusega koostöö tegemise eest viimasel 20 aastal.