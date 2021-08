USA satelliidifirma rajas Kilingi-Nõmmele maajaama

Ameerika Ühendriikide satelliidifirma Globalstar rajas Saarde valda Kilingi-Nõmme linnaserva maajaama, mille antennid võimaldavad satelliitidega andmevahetust. Investeering tuli Eestisse tänu sellele, et tegemist on majanduslikult ja poliitiliselt stabiilse riigiga.

Kuuemeetrise läbimõõduga antennid näevad välja nagu hiiglaslikud kapsapead. Globalstaril on see Euroopas teine maajaam. Esimene asub Prantsusmaal ja see on juba mõnda aega töötanud.

Veel ühe maajaama ehitus ühes teises Euroopa riigis on umbes samas valmidusjärgus kui Eesti oma, aga selle asukohta, nagu ka seda, kas ja kuhu neid veel tuleb, firma ei paljasta. Eesti investeering on kolm ja pool miljonit eurot.

"Me leidsime Kilingi-Nõmme, kui otsisime asukohta järgmisele maajaamale Euroopas, meil oli vaja maajaama Balti regioonis. Me tahtsime kohta, mis oleks poliitiliselt ja majanduslikult stabiilne. Me otsisime asukohta neljas riigis. Tänu heale koostööle EAS-i välisinvesteeringute keskusega otsustasime võtta vastu ettepaneku rajada maajaam Kilingi-Nõmme," rääkis Globalstari asepresident Barbee Ponder.

Maajaama ehitasid Merko ja AA-Sat. Jaam on valmis ja paari nädala pärast algab katseperiood. Tööd saab jaamas esialgu kaks inimest. Maajaamale hakkas firma asukohta otsima juba eelmisel aastal ja EAS-i välisinvesteeringute keskusesse saadeti päring.

"Saime me teada, et asukoht on määratletud nende poolt Soome lahe ja Läti-Leedu piiri vahele. Seega teadsime, et oleme konkurentsis lätlastega. Leidsin, et siin Kilingi-Nõmme juures on väga sobiv asukoht. Koostöös Saarde vallaga sai väga kiiresti siit pakkumine tehtud ja tänaseks on Globalstar selle kinnistu omanik," rääkis Lääne-Eesti välisinvesteeringute konsultant Sulev Alajõe.

"Me nimetame neid satelliitsidet tagavateks antennideks. Nad võtavad madalorbiitsatelliidiga ühenduse kümnekraadise raadiusega horisondist ja saadavad seda satelliiti kuni taevalaotuse teise otsa ja nii nad jälgivad kõiki neid mitmeid satelliite, mida Globalstar opereerib," sõnas Alajõe.