Norra ei karmista piiranguid, kuna riigis on kõrge vaktsineerituse tase

"Oleme praegu koroonaviiruse epideemia neljandas laines, kuid kõrge vaktsineerimise määr tähendab, et haiglaravi ei vaja enam nüüd nii palju inimesi," ütles Nakstad.

"Norras on koroonaviiruse epideemia tõttu haiglaravil 60 inimest, kellest 16 saavad intensiivravi," teatas Norra tervishoiuministeerium (NIPH).

Norras on täielikult vaktsineeritud 53 protsenti elanikkonnast. Vähemalt ühe süsti on saanud 70 protsenti elanikkonnast.

Norra valitsus plaanib tühistada kõik koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangud, kui kõik üle täiskasvanud inimesed on täielikult vaktsineeritud. Konkreetset kuupäeva veel pole.

Ka Taani loobub alates 10. septembrist kõikidest allesjäänud koroonapiirangutest. Piirangute kaotamise raames ei pea inimesed enam ööklubides ja suurtel üritustel koroonapassi esitama.

"Viirus on kontrolli all, meil on rekordiliselt kõrge vaktsineerimise määr. Seetõttu võime 10. septembril loobuda eeskirjadest, mida olime sunnitud kehtestama, et võidelda koroonaviiruse epideemia vastu," ütles reedel Taani tervishoiuminister Magnus Heunicke.

Taani alustas piirangute lõpetamist juba mais.

Taanis on täielikult vaktsineeritud 71 protsenti elanikkonnast.

Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud kõigist elanikest ligi 54 protsenti.

Taani viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli reedese seisuga 236,3. Võrdluseks Eestis oli see 334, Norras 233.