Sikkut: et südamerahus Karise poolt hääletada, tahaks temast rohkem teada

Sikkuti sõnul pole ta kindlasti ainus, kes sooviks, et presidendikandidaadiga oleks rohkem aega tutvuda, kui seekord anti.

"Poolteist tundi fraktsiooniga kohtumist ei ole piisav. See on see, mida paljud inimesed tahaksid, et aruteluks ei oleks aega nii vähe. Kui kandidaadi saaks varem välja, oleks ka riigikogu liikmete jaoks otsustamine palju lihtsam," ütles Sikkut.

Sikkuti sõnul näeksid sotsiaaldemokraadid presidendina kas Marina Kaljuranda või Kersti Kaljulaidi ning tema südamerahuga Karise poolt hääletada ei saa.

"Kui koalitsioon soovib oma kandidaadile toetust, siis tuleb palju rohkem pingutada," lausus ta.

Sotsiaaldemokraadid otsustasid varem, et jätavad oma saadikutel valiku tegemise vabaks.