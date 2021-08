EKRE korraldas meeleavalduse presidendi otsevalimiste toetuseks

"Olukord on muutunud ju täiesti kafkalikuks. See on ju Põhja-Korea parlament, kuhu pannakse üks kandidaat üles ja justnagu süüdistatakse veel Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, et meie oleme asja ummikusse ajanud," ütles EKRE aseesimees Mart Helme "Aktuaalsele kaamerale".

"Me oleme ainsad, kes on algusest peale ausalt ja läbipaistvalt asja ajanud - pannud oma kandidaadi üles ja toetanud teda. Ja toetame teda lõpuni, mitte ei tee mingisuguseid tagatoa kokkuleppeid,"