Harri Tiido: Venemaa rahvast ja selle olemusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa ühiskond. Vladimir Pastuhhovi hinnangul valitseb Venemaad parasiteeriv seisus, kes tänu Putinile on muutunud valitsevaks klassiks. Tegelikult on see lumpenite ehk kaltsakate seisus, märgib Tiido.

Kuna augustis tähistati Nõukogude Liidule lõpupunkti pannud riigipöörde aastapäeva, siis mõne sõnaga sellest, milliseks Vene ühiskond praeguseks on kujunenud. Arvamusi on arvukalt, kuid piirdun Venemaa enese kahe autoriga.

Vladimir Pastuhhovi nägemus

Kõigepealt viimased kümme aastat Londonis elanud politoloogi Vladimir Pastuhhovi nägemusest üheksa aasta eest ja praegu.

Aastal 2012 avaldas Pastuhhov kirjutise, milles märkis, et Venemaad valitseb parasiteeriv seisus, kes tänu Putinile on muutunud valitsevaks klassiks. Tegelikult on see lumpenite ehk kaltsakate seisus.

Lumpenid ei ole küll enamuses, kuid suruvad ühiskonnale peale oma nägemusi. Samal ajal on nad toitepinnas kuritegevusele ja kuritegelik element ongi praeguse režiimi sotsiaalne baas. See on nende režiim. Poliitiline kord on seega vastavuses ühiskonna seisundiga ja see on tema stabiilsuse saladus.

Vene ühiskond on omandanud okupeeritud või koloniseeritud riigi kahetasemelise struktuuri. All, või põhjas, on tegelik, tootev rahvas, selle kohal aga kriminaalne parasiteeriv pealisehitis, mis allolevast rahvast kõike vajalikku välja pumpab. See ülaklass või õigemini seisus, koosneb igat sorti lumpenist – osa on pagunites, teised ilma -, kuid nad kõik elavad mitte seaduste, vaid nii-öelda mõistete järgi.

Nende kahe kihi vahel on aga ressurss, millest mõlemad kihid elatuvad ja see on loodusvarad. Nii näiteks on praegune Venemaa mõeldamatu ilma Gazpromita ja viimasel ajal ka Rosneftita.

Kriminaalset ülakihti ei ole võimalik lihtsalt kõrvale suruda, seda võib vaid lahti lõigata. Erinevalt kommunistlikust režiimist on praegune tuginev mitte ideoloogiale, vaid rahale ja see ei lange enne, kui on kõik vahendid ammendanud. Seni suudab taoline võim end ise taastoota ja kui jätkub ressursse, on ta samasugune ka 10, 20 või 30 aasta pärast.

Seetõttu ennustab Pastuhhov, et Venemaa ees on kaks poliitilist stsenaariumi. Üks on juhitamatu krahh, ehk loodusvarade ammendumine või väärtusetuks muutumine, millele järgneb kaos ja riigi lagunemine.

Teine variant on juhitav krahh ehk režiimi sihiteadlik hävitamine enne, kui nafta ja gaas otsa lõppevad. See tähendaks revolutsiooni, mis Vene oludes võib tähendada pigem mässu.

Ja mida kauem praegune võim püsib, seda valusam saab olema murrang. Demokraatlikul teel ei ole see aga võimalik ning seega saab muutus toimuda läbi diktatuuri, nii kurb kui see ka ei ole.

Tänavu suvel täiendas Vladimir Pastuhhov seda nägemust pildiga Vene rahvast ja selle juhtimisest. Üheksa aastaga oli ta jõudnud järeldusele, et nii nagu Hitler oli vaid lääts, mis koondas rahva tahte ja fokuseeris selle vajalikus punktis, nii on ka Putin tegelikult vaid poliitiline lääts, mis koondab teatud tahet.

Venemaa tegelikkust mõjutab Pastuhhovi sõnul mitte niivõrd Putin, kuivõrd ajalooline vene rahva kantav ühine kultuuriline aluskiht. Seetõttu võib Putini lahkumine paljut muuta, kuid mitte kõike. Tema järeltulija ei saa kohe muutuda tema vastandiks. Ka uus juht peab enesest läbi laskma sotsiaalset valgust rahva massist.

Putini režiimi saladus ollagi Pastuhhovi arvates selles, et see ei ole vene rahvale võõras. Kusagil sügaval on ilmselt nõudlus taolise poliitilise kursi järele. Vene opositsiooniliste haritlaste viga olla, et nad ei võta arvesse vene kultuurilist arhetüüpi, arvates, et tegemist on mingi alaarenenud euroopaliku ühiskonnaga. Mõeldakse endile välja mingi süvarahvas, kellega omas astraalses keskkonnas suhelda.

"Vene enesemäärangu koodis olla sisse programmeeritud püüdlus laienemisele nii religioosses, kultuurilises kui poliitilises plaanis."

Vene rahval ei ole midagi muudatuste vastu, kuid nad eelistavad, et keegi tuleks ja muudaks. Vene inimese võib impeeriumist välja viia, kuid ei saa impeeriumi välja viia vene inimesest. Vene enesemäärangu koodis olla sisse programmeeritud püüdlus laienemisele nii religioosses, kultuurilises kui poliitilises plaanis. Usuliselt tuleneb see kood mitte lihtsalt õigeusust, vaid Vene õigeusust, mis vormib vene kultuuri messianistlikku olemust. See olemus võib muutuda, kuid mitte kaduda.

Putin on edukalt mänginud nii-öelda "kolmetuurimuusikat" – need akordid on impeeriumlik edevus, ustavus autokraatiale ja paternalistlikud harjumused. Putini vastased on püüdnud esitada keerukamaid meloodiaid, kuid vene inimene ei mõista neid… Vladimir Pastuhhov võtab jutu kokku tõdemisega, et ajaloolise loogika seisukohalt on Putin vahelüli postkommunismi ja vene rahvusriigi vahel.

Vladimir Inozemtsevi nägemus

Paljudele teada Vene autor Vladimir Inozemtsev arvab samuti, et jutud Venemaa demokratiseerimisest on muutunud mõttetuks. Kreml on taastanud monarhia ning pöördunud impeeriumi taastamise poole. Selle sihi suunas on aga liigutud aeglasemalt, seni on taastatud Venemaa aladest 0,14 protsenti, Donbassi juurdearvamisel 0,34 protsenti.

Ja see valmistab Kremlis peavalu. Seal on kruvide kinnikeeramist alati nähtud koos "ääremaade" kokkukogumisega. Ja hoolimata kõigist juttudest Venemaa hiilguse kohta on riik tegelikult pöördunud tagasi 17. sajandisse - Moskva vürstiriik pluss Siber, kuid ilma Ukraina ja lõunaaladeta. Võimul on taas bojaarid ja rahvas on endiselt pärisorjad. Endiselt eksporditakse loodusvarasid, mis "Euroopates" vahetatakse kaasaegsema toodangu vastu.

Monarhia nukrus koos ebaõnnestunud impeeriumiga võibki Inozemtsevi arvates olla see laeng, mis mingil hetkel vene ühiskonnas plahvatab. Nagu 30 aastat tagasi, nii võib peatselt rahval uuesti tekkida soov olla "samasugused nagu teised" ning sel hetkel tabab praegust režiimi nõukogude võimu saatus.

Seega, kaks vene nüüdisautorit, pisut erinevad, kuid pessimismilt sarnased. Ja eks netiavarustest võib neid lisakski leida, kuid kasulik teada, mis suunas venelaste endi seas mõtted liiguvad.

Viited lugemishuvilistele