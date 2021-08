FSB-d solvanud Venemaa noorpaari võib ees oodata karm vanglakaristus

Venemaa noorpaar riputas 2018. aastal föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) hoone ees üles plakati, millel viidati, et FSB on terroristlik organisatsioon. Prokurör nõuab noorpaarile kuue aasta pikkust vanglakaristust.

"FSB on peamine terrorist," seisis plakatil. Plakati riputasid üles Dmitri Tsibukovski ja Anastasia Safonava.

"See on selgelt FSB kättemaks. See oli rahumeelne protest. Neid süüdistatakse arvamuse avaldamise eest," ütles noorpaari advokaat.

Tsibukovskit süüdistatakse huligaansuses ja poliitiliselt motiveeritud vandalismis. Ta arreteeriti esimest korda juba 2018. aastal. Tsibukovski sõnul piinasid teda FSB töötajad, et ta patud üles tunnistaks. Hiljem ta siiski vabastati.

Eelmisel aastal algatasid võimud juhtumi uuesti. Politsei korraldas paari juurde reidi ja nad vahistati. Lisaks esialgsetele süüdistusele, leidsid uurijad, et noorpaar tahtis kahjustada FSB mainet.

Noorpaari plakat toetas noori vasakpoolseid aktiviste. Aktiviste süüdistati president Vladimir Putini kukutamiseks suunatud terrorirünnaku kavandamises.

Kohus otsustab noorpaari saatuse septembris. Vähem kui üks protsent kriminaalasju leiab Venemaal õigeksmõistva otsuse, teatas The Times.

Venemaal toimuvad septembris parlamendivalimised.