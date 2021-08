Nõukogu valis Agris Peedu PERH-i juhiks tagasi

Peedu valiti PERH-i juhiks tagasi teisel katsel. Esimesel katsel, 25. augustil ei valinud nõukogu veel kedagi ära.

"Ma julgen arvata, et seekord oli väga raske see valiku tegemine. Meil oli kaks väga head kandidaati. Meie eesmärk ei olnud lihtsalt vaadata, kes on parem, vaid vaadata, mis on haiglale parim," põhjendas nõukogu esimees Georg Männik ERR-ile. "Eri argumente oli palju."

Ta põhjendas Agris Peedu jätkamist keeruliste asjaoludega, millega suurhaigla silmitsi seisab, nagu sisenemine koroonapandeemia kolmandasse haiguslainesse, milles haigla vajab stabiilsust; võimekust plaaniliste tööde tegemiseks; samuti on ees seismas uute kliinikute ehitamine ning uuendamist vajab tehnoloogia. Just need sihid järmiseks viieks aastaks tegid Peedu nõukogu silmis seekord parimaks kandidaadiks.

"Võib öelda, et tegime otsuse üksmeelselt," ütles Männik, kinnitades, et ta isiklikult on valikuga väga rahul.

Samas tunnistas ta, et ajakirjanduses ilmunud anonüümsed etteheited Agris Peedu aadressil olid kahtlemata üheks asjaoluks, miks Peedu kandidatuur kohe esimesel nõukogu arutelul kinnitamist ei leidnud.

Postimees kirjutas möödunud nädalal, et PERH-is on Peedu juhtimisel tekkinud türanlik ja ebaterve õhkkond. Peedu aadressil võttis ka sõna vandeadvokaat Paul Keres, kes muu hulgas kaitseb ka Margus Linnamäed. Keres tõmbas paralleele korruptsooni ning Marika Priske ja Peedu vaktsineerimise vahel.

Lisaks toimus Peedu senise ametiaja jooksul kohtuvaidlus Linnamäele kuulunud Terve Pere Apteek OÜ-ga, millle alla käis apteegikett Apotheka. Vaidluse tulemusel pidi apteek PERH-i ruumidest välja kolima.

"Meeskond peab toetama juhtkonda ja juhtkond peab toetama meeskonda," selgitas Männik, kes usub, et kõhklused ja kahtlused said lõpuks maha võetud.

"Me kunagi ei oska öelda, kas me tegime sada protsenti õige otsuse või ainult 99 protsenti, aga me enda arvates arvame küll, et tegime õige otsuse seekord. Loodame, et aeg ka seda kinnitab," ütles Männik.

Kokku laekus PERH-i juhatuse esimehe konkursile kümme avaldust. Agris Peedu vastu kandideeris lõppvoorus PERH-i psühhiaatriakliiniku juhataja Kaire Aadamsoo.