VKG lubab Lüganuse vallale tselluloositehase eest aastas 125 000 eurot

Ajal, mil mitmed omavalitsused ja ka riik on suurte tööstusettevõtete rajamise planeeringutest kõrvale põigelnud, otsustas Lüganuse vald Viru Keemia Grupi tselluloositehase eriplaneeringu ikkagi algatada.

Lüganuse vallavanem Andrea Eiche ütles ERR-ile, et projektist võidavad ennekõike Ida-Virmaa ja Lüganuse vald.

VKG pakutav ressursitasu vallale on 125 000 eurot aastas, juhul kui tselluloositehas tööle hakkab. Vallavanem kinnitas, et eriplaneeringu algatamise otsust töösturite pakutav raha ei mõjutanud.

"Esiteks, kindlasti ta nii-öelda maasikas vallale on, et mingisugune hüve tuleb, aga see summa valla eelarves on ikkagi suhteliselt väike. See kindlasti ei ole määrav otsus," sõnas ta.

VKG nimetas vallale pakutavat taluvustasu hea tahte märgiks, mis peaks leevendama praeguse maksusüsteemi ebaõiglust.

"Me oleme näinud, kus põlevkivitööstus maksis 80 protsenti Eesti keskkonnamaksudest, millest kuus protsenti tuli tagasi Ida-Virumaale. Nii et on näha olnud, et piirkonnast kokkukogutavad maksud ei jõua siia piirkonda tagasi. Loomulikult me ei saa riigimaksudele lisaks veel ise mingit kohalikku maksusüsteemi ehitada, aga leidsime, et selline hea tahte märk on nagu hea pakkuda," ütles VKG juhatuse esimees Ahti Asmann.

Lüganuse valda kavandatava tselluloositehase eriplaneering kestab umbes kolm aastat ja selle käigus peakski selguma, kas ja millistel tingimustel on seda projekti võimalik keskkonnaalaselt ellu viia.