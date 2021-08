Lüganuse vald algatas VKG tselluloositehase eriplaneeringu

"Eriplaneering on algatatud, nüüd tuleb hakata otsima planeeringu tegijat, KSH tegijat ja siis tegema kõiki neid protseduure, mida eriplaneering ette näeb," rääkis vallavanem Andrea Eiche ERR-ile.

Viru Keemia Grupp esitas Lüganuse vallale taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks juulikuus.

VKG plaanib tehasesse investeerida 800 miljonit eurot ning soovib seal tootmist alustada 2026. aastal. Eriplaneeringu protsess võtab ligikaudu kolm aastat.

"Arvamusi on erinevaid, aga ütleme nii, et valla huvi on pigem selgeks saada, kas see on mõistlik tegevus, mida VKG planeerib. Kui ta on keskkonnale ja inimestele sobilik, siis igal juhul vald toetab seda, sest rohepöörde raames on inimestel töökohti vaja. Küsimus ongi, mis on kaasnevad mõjud keskkonnale ja kuidas see inimestele mõjub, kuidas see loodusele mõjub," rääkis Eiche.

VKG on planeeringu jaoks käinud välja käinud kaks tehase rajamiseks sobilikku ala, mis mõlemad asuvad ettevõtte praeguste tootmisala läheduses. "KSH raames peab alternatiivala juures olema, need on nende tööstuskompleksi läheduses olevad alad, mis jäävad nende prügila taha," lisas Eiche. Lähima majapidamiseni on tehase võimalikust asukohast ligikaudu 2,8 kilomeetrit.

Eiche sõnul on positiivne, et VKG on alustanud protsessiga altpoolt, esmalt kohaliku rahvaga arutades. Suuremat muret tunnevad tehase rajamise pärast naabervaldade elanikud.

"Lüganuse valla inimestest ma ühtegi negatiivset tagasisidet ei kuulnud, olid küsimusi, oli arutelu. Tuli negatiivset tagasisidet naabervalla elanikelt Toila vallast. Saan ka nende murest aru, sest praegune VKG korstnast tulev lõhn või toss on enamasti suunatud nende küla suunas. See on arusaadav, eks neil on ka mure, kas sealt hakkaks tulema midagi, mis neid häirib. Eks selle kohta annavad uuringud vastuse," rääkis Eiche.