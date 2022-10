Keskkonnaminister Kallas soovitab VKG-l tselluloositehas väiksem ehitada

"VKG-ga kohtusin ka eelmisel nädalal ja arutasime täpselt seda sama teemat. Minu sõnum oli see, et kui nad arvestavad täiendava raiemahuga Eesti metsades, siis ma ei näe, et seda oleks võimalik saavutada," ütles Kallas neljapäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

"Siin oleks nüüd arutelu koht, kas oleks seda investeeringut, seda tselluloositehast võimalik teha mõnevõrra väiksemas mahus, mis oleks Eesti metsamassiiviga rohkem kooskõlas ja me saaksime selle investeeringu. Sest loomulikult need töökohad oleks väga tänuväärt ja see investeering oleks väga tänuväärt," lisas keskkonnaminister.

VKG on teatanud, et plaanib 800 miljonit eurot maksva tehase Toila valla ja Kohtla-Järve linna külje alla Lüganuse valla territooriumile valmis saada 2027. aastaks. VKG väitel peaks tehas andma riigile igal aastal 250 miljonit eurot maksutulu ja looma 1200 hästitasustatud töökohta.

Kallas rõhutas, et kuna juba praegused raiemahud on tema hinnangul liialt suured, siis seetõttu ei saa tehase omanikud loota, et raiemahtusid Eestis veelgi suurendatakse.

"Kui see nõuab ikkagi täiendavaid raiemahte, siis siin ma ei näe, et seda oleks võimalik Eestis tagada. Isegi tänaseid mahte, ilma et me seaksime Eesti looduse ja liigirikkuse kuidagi kaotajaks, ei ole võimalik teha. Ja see oli ka sõnum neile, et kui seda ei ole võimalik teha mõnevõrra väiksema puidumassi pealt, siis on väga raske uskuda, et selline tehas mahub Eestisse ära," tõdes minister. "Aga investeeringuna, töökohtadena oleks ta kindlasti väga hea ja loodetavasti on võimalik seda ka mõnevõrra väiksemas mahus teha," lisas Kallas.

Puiduvajaduse suurenemist on tehase rajamise võimaliku takistusena nimetanud ka looduskaitsjad.