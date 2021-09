Põhja-Tallinna asub juhtima Manuela Pihlap, Haaberstit Oleg Siljanov

Mõlemad linnaosavanemad nimetati ametisse kolmapäevast ning praeguse linnavalitsuse volituste ajaks.

Manuela Pihlap on 2002. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna. Ta on Põhja-Tallinna vanema asetäitja ametikohal alates juulist 2020 ning 2021. aasta juulist täidab ta Põhja-Tallinna vanema ülesandeid. Enne seda oli ta Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja.

Oleg Siljanov on omandanud 2015. aastal Tallinna Ülikoolis magistrikraadi avaliku halduse erialal. Ta on töötanud Haabersti linnaosavalitsuses alates 2011. aastast eri ametikohtadel. Alates 2018. aastast on ta linnaosa vanema asetäitja ning 2021. aasta veebruarist täidab ta Haabersti linnaosa vanema ülesandeid.

Linnaosade ja linnaosa valitsuste põhimääruste kohaselt kuulab linnavalitsus linnaosa vanema nimetamisel ära ka linnaosakogu arvamuse.

Põhja-Tallinna endine linnaosavanem Peeter Järvelaid teatas juuni keskel, et lahkub omal soovil linnaosavanema ametist.

Haabersti endine vanem Andre Hanimägi nimetati tänavu jaanuaris Keskerakonna uueks peasekretäriks.