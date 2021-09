Kersti Kaljulaid: hoidkem ka algaval õppeaastal häid suhteid

Me mõistame selleks õppeaastaks märksa paremini, mis on päriselt oluline. Inimeseks olemise oskus, sealhulgas head suhted nii lähedaste ja sõprade kui ka kaugemate kaaslastega, olgu nad siis kolleegid või naabrid, tuttavad või klassikaaslased. Sestap hoidkem ka algaval õppeaastal häid suhteid, ütles president Kersti Kaljulaid tervituses kooliaasta alguse puhul.

Armsad hariduspered üle Eesti! See kõik on juba olnud. Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on pärgviiruse ning piirangutega koos lausa poolteist tiiru ümber päikese teinud. Uuele, järjekordsete ebamugavuste ja tundmatusega ähvardavale tiirule minek võib tunduda tüütu, vastik, ärevust tekitav. Jälle nii, nagu eelmisel aastal?!

Mitte sugugi! Sest üheskoos saame leida möödunud kogemusest üles need killud, mis eesootava õppeaasta hoopis paremaks ja lootusrikkamaks võiks teha.

Pandeemia päris alguses hüppasime ju ka kõige karastunumale digieestlasele natuke ehmatavana mõjunud e-õppemaailma ja õppisime käigu pealt ujuma. Niimoodi, et vahepeal vesi silmas, suus ja ninas. Nii, et ei saanud kohati arugi, kus maa, kus taevas. Nii, et võis tunduda, et ei jõua edasi ega tagasi.

Sel õppeaastal tuleme aga kõik juba märksa paremini toime viiruse endaga, sest suur osa haridustöötajatest, aga ka õpilastest, tudengitest, lapsevanematestki on juba vaktsineeritud ning nende arv kasvab päev-päevalt. Eestlane on ju ikka olnud heast haridusest lugu pidav rahvas: meie lasteaed ja koolidki on olnud pikka aega tipptasemel ning teadus- ja tõenduspõhine maailmapilt au sees. Kui sina veel pole oma õlga alla pannud, aga saaksid seda teha, ole hea, mine vaktsineerima!

Oskame iseenda ja teistegi riikide kogemusest õppides praeguseks viiruse levikut, selle nakkusohtlikkust paremini mõista ja sellele reageerida. Mistap suudame nii vaktsineerimisele kui ka parimale teaduslikule arusaamale tuginedes kontaktõppega jätkata suuremas mahus kui möödunud õppeaastal.

Aga kui ka juhtub, et kontaktõpe pole mõnda aega või mõnes klassiruumis võimalik, suudame e-õppele taas kiirelt ja vilunult ümber lülituda, seda nii üldhariduskoolides kui ka näiteks kutse-, kõrg- ja huvihariduses.

Me mõistame selleks õppeaastaks ka märksa paremini, mis on päriselt oluline. Inimeseks olemise oskus, sealhulgas head suhted nii lähedaste ja sõprade kui ka kaugemate kaaslastega, olgu nad siis kolleegid või naabrid, tuttavad või klassikaaslased. Sestap hoidkem ka algaval õppeaastal häid suhteid.

"Märgakem neid, kes vajavad meie abi, olgu selleks kasvõi toetav sõna, mõni kallistus või lihtsalt ärakuulamine."

Arendagem oskusi, mis meid kunstlikust taibust ja masinatest eristavad. Näidakem teadlikult üles hoolivust nii oma sõnades kui tegudes. Märgakem neid, kes vajavad meie abi, olgu selleks kasvõi toetav sõna, mõni kallistus või lihtsalt ärakuulamine.

Vaidlusi, arusaamatusi ja tülisid tuleb ikka ette. Kõige paremate sõprade, pereliikmetegi vahel. Ent isegi kui meie arusaamad jäävad teineteisega väga erinevaks, saab neid erinevusi aktsepteerida väärikalt, teist osapoolt austades. Kiusamata.

Oluline on ka meie tervis, nii vaimne kui ka füüsiline. Kui on tunne, et iseendal või kellelgi teisel on mustad pilved pea kohale liiga kauaks jäänud, siis abi nende pilvede laiali ajamiseks on olemas. Olgu siis lasteabi telefon 116 111, koolipsühholoogide nõuandetelefon 1226 või hoopis igaühe perearst. Pealpool pilvi paistab päike, aidakem seda üksteisel paremini näha.

Ja alles seejärel, head sõbrad, suured ja väikesed, tuleb see kõrgelt hinnatud haridus, see hea akadeemiline sooritus ja erialaoskuste omandamine. Sest teame arvukatest uuringutest, et õppetöö – nii õppimise kui õpetamise poolest – ei saa väga hästi õnnestuda, kui suhted on sassis ja tervis hoidmata.

Hoidkem igaüht meie ümber, ka iseennast. Ja nii saabki uus õppeaasta täpselt nii turvaline ja avatud, nii hea, milliseks selle üheskoos kujundame! Imelist tarkusepäeva ja head uut aastat!