Tallinna börsi käive oli neljapäeval ligi 10 miljonit eurot

Plussis olid peaaegu kõik ettevõtted. Põhinimekirja ettevõtetest läks hästi näiteks LHV-l ja Eftenil, mis kerkisid enam kui viis protsenti.

Tallinna börsil on kasv kestnud juba mõnda aega. Neljapäevase aktiivsuse taga on muu hulgas asjaolu, et turule on tulemas teise pensionisamba raha. Kõik need umbes 3000 inimest, kes otsustasid raha viia pensioni investeerimiskontole, said selle täna kohe kätte.

Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets ütles, et pensioniraha ootus on terve aasta aktsiaturul mõju avaldanud.

"Kindlasti eeldatakse seda, et pensioniraha aktsiahindu tõstab, see on terve aasta mõju avaldanud, oodatakse hetke, kui pensioniraha börsile tuleb. Samamoodi on taustsüsteem soosiv – maailmaturul hinnad on kasvanud," kommenteeris Suimets aktiivsust börsil.

Suimetsa sõnul peituvad kiires kasvus ka ohud. "Aktsia hind väljendab ju ootust ettevõtte tulemustele. Täna, kui Tallinn börs on maailmas üks enim tõusnud börse, üle 50 protsendi on indeks tõusnud, on ootused kõrged, ja kui ettevõtted neid tulemusi ei näita, et ootuseid õigustada, siis võivad aktsiahinnad ka langeda," lausus ta.