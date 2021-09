Tallinna börsi viimase nädala kõikumise taga on uued väikeinvestorid

Tallinna börs on käitunud viimasel nädalal nagu Ameerika mäed, tõuse ja langusi on vedanud eeskätt LHV ja Coop Panga aktsiad. Analüütikute sõnul on börsile tulnud viimasel ajal palju uusi väikeinvestoreid, mis osalt ka volatiilsust põhjustab.

Kui selle nädala esimese nelja päevaga langes Coop Panga aktsia 30 protsenti, siis reedel tõusis ühe päevaga 13,5 protsenti. LHV aktsia puhul olid samad arvud vastavalt -18 ja +10,17 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tallinna börsil investeerimine on asendunud veidi rohkem spekuleerimisega. Uute investorite lisandumine on olnud üsna kiire, aga ka kindlustunne on väga kõrge täna. Need on aktsiahindu toetanud," selgitas Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets.

"Viimase kahe nädala jooksul on lisandunud umbes 2000 uut aktsionäri, kokku on LHV-l umbes 17 000 aktsionäri ja keskmiselt omab iga uus aktsionär 64 aktsiat ehk umbes 2500 euro väärtuses. See tähendab, et viimase kahe nädalaga on ostnud need aktsionärid umbes viie miljoni väärtuses LHV grupi aktsiaid," rääkis varahaldusfirma Avaron investeeringute juht Peter Priisalm.

Ta tõi võrdluse, et aastatel 2017 kuni 2019 kaubeldi LHV aktsiatega näiteks keskmiselt ühe miljoni euro eest kuus. Uute investorite ostuhuvi on viinud hinnad tasemele, kus pikajalisematel investoritel tekib huvi kasumit võtta.

Hindadele on osalt hoogu andnud ka teisest sambast vabanev pensioniraha.

"See pensionifondide raha on pannud paljusid investoreid positsioone võtma ja ka selliseid, kes ise pensionifondidest raha välja ei võtnudki, aga arvestavad sellega, et osa investoreid võtavad ja panevad selle raha börsile," selgitas Priisalm.

"Aktsiaturud globaalselt on olnud väga tugevad, see on aidanud, uute investorite lisandumine on aidanud. Tallinna börsil oli väga hea aasta ka poolaasta keskel. Viimastel kuudel see, et pensioniraha on tulemas, on ka toetanud, aga see pole olnud ainus tegur, miks aktsiahinnad on tõusnud," rääkis Suimets.

Koos hindadega on kosunud ka Tallinna börsi vahepeal üsna kokku kuivanud käive, mis ei küündi siiski 2007. aasta tasemeni.

"Selle aasta kauplemiskäive tuleb meil üle 300 miljoni. 2007 kaubeldi umbes 600 miljoni euro väärtuses. Kõik aastad seal vahel on käive olnud madalam," ütles Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Toona andsid aga põhiosa käibest kaks suurfirmat: Hansapank ja Eesti Telekom. Otsa sõnul on tavapärane, et väikesel börsil teevad ilma väikeinvestorid.

"Neile on omane, et jaeinvestorid moodustavad sellest käibest suure osa ja meil samamoodi. See võrdlus 15 aastat tagasi ja täna ei ole selles mõttes kõige õigem, sest siis oli siin palju rahvusvahelist fondiraha ja tänaseks on jäänud päris vähe," ütles Ots.