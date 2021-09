Koroonaviirusega on haiglaravil 135 inimest

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 5053 testitulemust, millest 346 ehk 6,8 protsenti osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 260 vaktsineerimata ja 86 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Kokku on haiglas 135 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 109 ehk 80,3 protsenti on vaktsineerimata ja 26 ehk 19,7 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates üheksa uut haigusjuhtu. Suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene: 71-aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 1296 inimest.

Ööpäeva jooksul manustati 2361 vaktsiinidoosi, millest 1669 olid esmased kaitsesüstid. Kokku on manustatud 1 279 274 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64,6 protsenti.

Alates reedest läks terviseamet oma pressiteadetes üle teisele formaadile, kus fookuses on haiglaravi vajavate inimeste arv. ERR tegi uudistes sarnase muudatuse sel esmaspäeval.